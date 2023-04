„Hrát na profesionální úrovni a živit se tím by bylo splněním snu,“ má jasno mladý kanonýr.

Františku, jak hodnotíte vítězství proti Malšovicím?

Zápas to byl dobrý. Čekal jsem od Malšovic lepší výkon, ale podle mého názoru po prvním poločase už bylo rozhodnuto. Nehráli špatně, ale byli už psychicky položení. Našim divákům se zápas musel líbit.

Vy jste se prosadil hned čtyřikrát. Jaká branka byla nejlepší?

Nejlepší byl určitě čtvrtý gól, který jsem dal hlavičkou k tyči.

František Kvíz pálí branky za dorostence MSK Benešov nad Ploučnicí.Zdroj: soukromý archivV tabulce jste na desátém místě. Jaké máte vůbec ambice?

Chtěli bychom být samozřejmě první, ale to už tuhle sezónu nezvládneme. Takže cílem je dostat se na přední místa tabulky.

Sledujete tabulku střelců? Zajímají vás individuální statistiky?

V tento moment ne. Samozřejmě, že se budu snažit dát gólů co nejvíc, ale prioritou je pro mě tým, ne osobní úspěchy.

Pojďme k vašim začátkům. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Začínal jsem v Boleticích nad Labem. První tréninky si moc nevybavuji, protože mi bylo pouhých pět let. Tehdy mě trénoval mě Luděk Klaban.

Co vás vůbec na fotbale nejvíce baví?

Atmosféra a parta, ale hlavně láska ke tomuto sportu.

Jak se vám vůbec líbí hrát za Benešov nad Ploučnicí?

Velmi! Už dřív jsem s klukama hrál a cítím se mezi nimi jako doma.

Jistě máte nějaké fotbalové sny a cíle. Podělíte se o ně?

Hrát na profesionální úrovni a živit se fotbalem by bylo splnění snu. Uvědomuji si, že je k tomu dlouhá a možná až nepřekonatelně vzdálená cesta.

A co sportovní vzor? Našel by se někdo?

Od malička byl mým oblíbeným hráčem Mesut Özil. Když hrál, vypadalo vše tak jednoduše a elegantně. Celkově to byl geniální hráč.

Co vás kromě fotbalu ještě baví?

Řeknu to takhle. Fotbal je pro mě číslo jedna!

Jaký jste student? Baví vás škola?

Tak koho by škola bavila… Je ale potřeba pro budoucí život, takže se snažím studovat, dokud můžu.

Kdyby jste se neživili fotbalem, jaké by bylo vaše zaměstnání?

Abych vám pravdu řekl netuším, ale třeba mě něco v životě potká.