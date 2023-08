Vilémov má na startu této sezony těžký los. V prvním kole prohrál v Brné, pak přišel již zmíněný zápas proti Srbicím. Resumé? Po dvou kolech jediný bod. „Na začátek jsme dostali těžký los. Narazili jsme na týmy, které v minulé sezoně krajského přeboru skončily na prvních dvou místech. Věřím, že brzy začneme sbírat více bodů,“ doufá 28letý kanonýr.

Manažer Libor Sklenář přes zahájením letošní sezony přiznal, že mohl o Kučeru přijít. Ten však v klubu, který se pyšní skvělým stadionem, zázemím i podmínkami, nakonec zůstal. „Po posledním zápase v divizi řeším zranění kolene. To byl jeden z důvodů. Na druhou stranu bylo těžké po takové době Vilémov opustit,“ má jasno.

Manažer Vilémova Libor Sklenář o divizi, záchraně a budoucnosti klubu

Vilémov si v minulé sezoně vyzkoušel divizi. Jeho dobrodružství skončilo rychlým sestupem. „Hodnotil bych to asi jako velkou zkušenost. V týmu máme hodně mladých hráčů. Naše ambice pro letošní sezonu jsou jasné. Chceme hrát ve středu tabulky, rozhodně nechceme hrát o záchranu,“ zdůraznil Kučera, který kdysi nakoukl do druholigového týmu FK Varnsdorf.

„Odešel jsem na hostování do Brozan, kde jsem byl půl roku. Před Vilémovem jsem si ještě vyzkoušel půlroční angažmá v německém týmu Neusalza-Spremberg,“ prozradil. Proč nezůstal ve Varnsdorfu a nepokusil se bojovat o větší šanci v druholigovém týmu? „Těžko říct. Já jsem hráč, který má radši zápas, než trénování. Chtěl jsem hrát, proto jsem odešel na hostování. Kdybych možná vydržel ve Varnsdorfu, třeba by to vyšlo. Kdo ví,“ poznamenal.

Kučera je také jedním z klíčových hráčů celku Futsal Varnsdorf, který v minulé sezoně Celostátní ligy sálové kopané vybojoval třetí místo. „Takový úspěch asi nikdo nečekal. Když se hraje ve Varnsdorfu, tak přijde plna hala diváků. To se nikde nevidí . Poprvé jsem dostal pozvánku do reprezentace, kde jsem odehrál dva zápasy. Vzpomínka na cely život,“ dodal Kučera.