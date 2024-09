Rozloučil se symbolicky. Vítěznou brankou do sítě Bělé. Vilémov vyhrál 2:1 a zapsal první tři body v nové sezoně, ve které hraje krajský přebor na Liberecku. Po dvou zápasech se s vilémovským dresem rozloučil. Kanonýr Miloslav Kučera vyslyšel vábení z Německa.

Pro celek z Děčínska velká rána. Kučera v minulé sezoně nastřílel 41 branek, byl hlavním střeleckým esem. „Důvodem je prý lepší zaměstnání. Mě na tom nejvíc bolí, že si ho do Německa stáhnou, vůbec se s vámi nebaví a my za něj nedostaneme ani korunu,“ zlobil se Libor Sklenář, manažer Vilémova.

„Může to být moje poslední šance zahrát si vyšší soutěž. Budu tam normálně třikrát týdně trénovat a chci pravidelně hrát,“ řekl Deníku 29letý Kučera, který jde za hranice už potřetí v kariéře. Ten přestoupil do týmu FC Oberlausitz Neugersdorf.

Ten tak napodobil dva jiné vilémovské hráče. V letní pauze odešli do Německa Bulejko s Havlem. Tedy další dva klíčoví hráči do ofenzivy. „Už delší dobu se snažíme někoho najít. V okolí ale hráči prostě nejsou, natož Kučerových kvalit. Lze získat cizince z Afriky, ale za podmínek, které jsou pro nás neakceptovatelné," zdůraznil Sklenář.

„Mám zkušenost, že hráči nechodí do Německa úplně zadarmo. Německé kluby se snaží většinou v dobrém domluvit. Neříkám, že to jsou všechny kluby. Tabulkové odstupné? Mohlo by pomoci,“ myslí si Kučera.

Ne všichni popřáli šikovnému útočníkovi v novém angažmá hodně štěstí. Někteří fanoušci to brali jako zradu. Zvláště v situaci, kdy Vilémov nemá zrovna široký kádr. „To bych nesměl odejít asi nikdy. Problém s hráči trvá už delší dobu. Dneska je prostě problém sehnat hráče,“ pokrčil rameny.

Ve Vilémově zažil Kučera dlouhých sedm let. „Zažil jsem tady postup i sestup, vyhráli jsme krajský pohár. Budu na to vzpomínat jenom v dobrém. Věřím, že jsme se nerozešli ve zlém. Je ale pravda, že byl pan Sklenář naštvaný. Nikdy neříkej nikdy, určitě bych se chtěl do Vilémova někdy vrátit,“ dodal Kučera.