Vilémov využil i podruhé domácího prostředí. Po jasné výhře 6:1 nad Kadaní tentokráte svěřenci Vlastimila Choda porazili Domoušice 4:1. Vilémovští opět rozhodli ve druhém poločase. V 64. minutě byl totiž stav 1:1, pak se ale trefil Havel a v závěru zkompletoval hattrick Kučera. Právě Kučera s Havlem jsou zatím ofenzivními tahouny, dohromady už nasázeli devět branek!

„Domoušice byly velmi kvalitní i dobře silově vybavený soupeř. O výsledku utkání rozhodlo až posledních třicet minut. Vítězství si velmi vážíme a nyní zkusíme přivézt nějaké body i z venku. Opět chválím celý tým,“ řekl spokojený trenér Vlastimil Chod, který je se svým týmem na prvním místě tabulky. „Jsme spokojení, ale nesmí nás to ukolébat, je potřeba zůstat pokorní a dál pracovat,“ dodal Chod.

DALŠÍ BODY Z VENKU

Podruhé v řadě se na hřišti soupeře představila Modrá. A opět to byl úspěšný výjezd. Jiskra zvládla v Krupce penaltový rozstřel a přivezla si dva body. V tabule je aktuálně třetí. „Hrál se fotbal ve vysokém tempu, šance byly na obou stranách. Dva body z Krupky jsou pro nás velmi důležité, celkově máme z venkovních zápasů pět bodů. To asi čekal málokdo, v obou zápasech jsme nebyli favority, takže velmi důležité body. Nyní je potřeba, abychom výsledky potvrdili v domácím zápase s Horním Jiřetínem,“ zdůraznil kapitán a stoper Modré Martin Fejfar.

SKVĚLÁ EFEKTIVITA

Pět branek nastřílelo Jílové v Lovosicích, odvezlo si výhru 5:2 a s pěti body je na čtvrtém místě tabulky. „Musím přiznat, že výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Hlavně v prvním poločase měli domácí více šancí, zahodili tak čtyři jasné šance. Měli jsme štěstí. Po změně stran se náš výkon zlepšil a byli jsme hodně efektivní v koncovce. Do čeho jsme kopli, to tam spadlo. Lovosicím nezahrála dobře obrana a my jsme to využili,“ přiznal jílovský trenér Pavel Salava. „Vstup do sezóny je dobrý. Hlavně kvůli tomu, že zranění jsou Feledi s Gaherem. Ve středu hřiště tak musíme improvizovat,“ uzavřel vše Salava.

Vilémov – Domoušice 4:1 (0:0) B: Kučera 3, Havel – Junek. R: Karrmann. ŽK: 2:4, 190 diváků.

Vilémov: Vaňák – Honců, Vavroušek, Filip, Čonka – Kramer (87. Jindřich), Hoke, Kučera, Rybář (73. Jirchář), Zima – Havel (86. Snášel)

Lovosice – Jílové 2:5 (1:2) B: Espinosa 2 (1 z PK) – Bílek 2, Kolář 2, Šafran. R: Čáka. ŽK: 2:3, 80 diváků.

Jílové: Smutný – Farkaš (73. Horyna), Florián, Doubek, Reichelt – Červenka, Just (46. Šaran), Čermák, Žáček – Bílek, Kolář (86. Folprecht)

Krupka – Modrá 3:4 pk (2:2) B: Paunkovič 2, Hloušek – T. Fejfar 2, Macko. R: Suchánek. ŽK: 3:2, 100 diváků. Modrá: Matějka – Stožický, Fejfar M., Vaněk, Uka – Turbák, Fejfar T., Polák (77. Kolárik P.), Fiala (91. Šotola) – Macko, Kolárik M (55 Ahmed)