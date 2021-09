Srbičtí úderníci rekordní příděl náležitě oslavili. Platila rovnice jedenáct branek = jedenáct piv? „Skoro,” usmíval se kapitán Sokola Karel Jelen. Krupští naopak mohli být rádi, že cesta domů byla pouze desetiminutová. „Byl to absolutní kolaps celého týmu a pro mě nejhorší zápas, co jsem mezi dospělými. Ještě teď se mi chce zvracet,” štve potupa i po dvou dnech zkušeného brankáře Krupky Jiřího Valeše.

TJ Sokol Srbice - FK Krupka 11:1 (4:1). Branky: 31., 45., 46., 62. a 71. Egrt, 10. a 52. Švábenský, 16. Kasal, 57. Stibor, 83. Salák a 85. Nepraš - 26. Suchý. Rozhodčí: Zitko - Provazník, Holly. ŽK: 2:1. Diváci: 250.

V krajském přeboru jsou dvojciferné výsledky výjimkou, naposledy dala deset a více gólů Brná. Stalo se tak před více než čtyřmi lety, kdy doma v posledním kole zválcovala 17:1 rezignovaný Litvínov. Proč Krupka, která má kádr, který rozhodně patří do lepší poloviny tabulky, v Srbicích selhala? Navíc na začátku sezony, která má být nebývale vyrovnaná? Podle mnohých nezvládla derby kvůli špatně zvolené taktice; proti silnému Sokolu měla vzadu příliš okének, které nabušený domácí celek s chutí trestal.

„Ani v tom nejdivočejším snu jsem nečekal, že ten zápas takhle zvládneme. Spokojenost je obrovská. Dopadlo to takhle proto, že Krupka s námi chtěla hrát fotbal. Dopředu vůbec nebyla špatná, ale vzadu to bylo horší. Navíc jsme dali rychlé góly. Po přestávce jsme ji dorazili, pak odpadla,” všiml si trenér Srbic Martin Luger.

„My jsme v minulém domácím utkání doma prohráli nečekaně s Modrou. Ta byla zalezlá, hrála kolem vápna. Krupka hrála fotbal, snažila se se zápasem něco dělat. Ale měla díry vzadu. A my máme hráče, kteří toho umí využít,” přidal svůj pohled stoper vítězů Jiří Pimpara.

Jednoznačný názor na důvod jasného vítězství měl brankář Srbic Adam Luger. „Oni s námi nedokázali hrát fotbal, jaký hrát chtěli. Máme mnohem lepší hráče, díky tomu jsme vyhráli.”

Zdroj: Deník/František Bílek

Na hráčích Srbic bylo vidět, jak si lehce nabyté vedení ve druhém poločase užívají. Svého soka v derby nešetřili, do sítě nešťastného gólmana Valeše chtěli nasypat co nejvíc branek. I když ze hřiště odešel pětibrankový kanonýr Egrt, stále byli velmi nebezpeční. „Ano, užívali jsme si to a fotbalem se bavili. Krupka svůj tým hodně omladila, tak možná v tom byla i nějaká její nezkušenost,” zamyslel se srbický Jan Stibor. „Ale nám se fakt dařilo. Do čeho jsme kopli, to skončilo v bráně.”

Valeš byl na prášky hlavně z chatrné defenzivy, které nedokázala zachytávat rychlé hráče v bílo-červených pruhovaných dresech. „Kolaps, katastrofa. Nemyslím si, že by se mladí složili. V obraně jsme neměli mladé hráče. Spíš jsme ale neměli obranu vůbec,” konstatoval trpce brankář Krupky.

Karel Jelen, který už léta natahuje na svou levou paži kapitánskou pásku, si pamatoval, že před rokem jeho družina Krupku na své umělé trávě porazila 8:2. „Z tohoto pohledu je to náš oblíbený soupeř. Ale my bereme každého protivníka stejně, ať je to Krupka, Vilémov, nebo někdo jiný.”

Stibora zaujalo, že krupští fotbalisté vzali výprask sportovně. „Ani do nás zbytečně nezajížděli, nedělali fauly, jak si některé týmy vybíjí frustraci, když vysoko prohrávají. Na konci ale už byli kluci trošku rezignovaní.”

Srbické mužstvo v minulosti mělo nabídky hrát divizi, ani jednou na ně ale nekývlo. Proč? „Chceme si to vykopat sami,” panuje shoda mezi hráči i realizačním týmem. „Naše síla je v tom, že jsme sehraní. Kádr se nijak nemění, víme o sobě,” vyzdvihl Stibor přednosti Sokola.

V tabulce krajského přeboru jsou Srbice zatím třetí, tři body za překvapivým a zatím stoprocentním lídrem z Domoušic.