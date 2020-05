Jenže i sudí z Děčína přišel o celou jarní fotbalovou sezónu. A s tím spojený ušlý rozhodcovský výdělek. „Tak když jste hodně vytížený, může to být i dvacet tisíc,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Jarní část sezóny krajských a okresních fotbalových soutěží sotva začala a koronavir je vzápětí úplně zastavil. Pro rozhodčího velký zásah do životního koloběhu.

To máte pravdu. Člověk je zvyklý na nějaký rytmus, defacto trávíte celé soboty a neděle na hřišti. Teď nastala situace, která nastala. Na druhou stranu je manželka a celá rodina šťastná.

Co vůbec v době nouzového stavu děláte?

Snažím se udržovat v kondici, takže tak pětkrát týdně si jdu zaběhat. Můžu teď více pracovat na baráku, to je taky znát. A díky opatřením toho vlastně moc ani dělat nejde.

Hádám, že vám píšťalka a fotbalové trávníky hodně chybí.

Ani nevíte, jak moc. Chybí mi ale také kamarádi, jiné aktivity(např. hraji za gardy fotbal, či si jdu zahrát tenis ) a nebo třeba jen zajít si někam na pivo. Situace se ale lepší, věřím, že se to vše brzy vrátí do zajetých kolejí.

Krom sportovní újmy ale máte díky zrušení jarní části fotbalové sezóny i malou finanční újmu.

Je to hlavně koníček. Nebudeme si nic nalhávat, nějaké peníze prostě chybí - je to příjemný příjem. Rozhodčí mají DIČ, nejsme OSVČ. Platí nás FAČR. Jednou ročně musíme platit daně. Ale zase to je opravdu pěkný zabiják času. Každý na to nemá povahu !

Můžete prozradit, o kolik jste mohl v jarní části přijít?

Záleží na tom, kolik zápasů máte. Ale stane se, že přes víkend stihnete čtyři až pět zápasů. Odhadem si myslím, že za polovinu sezóny to může být klidně i 20 tisíc. Takže člověk přišel o tenhle příjem, navíc koronavir promluvil do mého zaměstnání.

A čím se tedy živíte?

Jsem obchodní zástupce v gastronomii. Nejedou školky, školy, hospody - restaurace. Je to znát. Vyplatí se, mít nějakou finanční rezervu. Uvidíme, jak to půjde dál.

Vy se pohybujete v krajských fotbalových soutěžích. Takže, když chytnete nějaký zápas třeba na Chomutovsku, je skoro půlka dne pryč.

Pískání je koníček, mám to rád. Ty peníze vypadají zajímavě, ale když si třeba propočítáte čas, který vám to o víkendu vezme. Třeba, když jedu pískat do Kadaně, kde jsou výkopy v 10.15. Musím vyjet v sedm hodin, zápas končí ve 12, pak pohovor s delegátem utkání, vykoupat a cesta domů. Má to svoje pro a proti.

Rozhodčí by si v kraji mohli zapískat už v květnu.

To je pravda. Ústecký kraj se chystá schválit Korona Cup, který by měl startovat 1. června. Pan Tyl (vedoucí Junioru Děčín) chystá nějakou ligu Děčína. Je to moc dobře, i hráči jsou natěšeni na nějaký zápas. Už se na to moc těším.

Celková situace může mít na fotbal ve vyšších soutěžích neblahý vliv. Souhlasíte?

Co se týká krajského přeboru a vyšších soutěží, tam se to bohužel může projevit. Jde o sponzory. Pokud ten daný sponzor bude mít problémy, ten klub to může pocítit. Může pak dojít k odhlášení a přihlášení nižší soutěže.

Vy také působíte jako předseda komise rozhodčích v soutěžích sálové kopané na Děčínsku. Není ohrožena vaše nová sezóna?

My startujeme v říjnu, takže věřím, že to rozjedeme bez problémů. Minulá sezóna skončila na konci února, takže jsme to stihli dohrát. Bohužel nedošlo na některé turnaje - memoriály, které se konají po konci sezóny. Neproběhlo ani tradiční vyhlášení. Ještě to probereme s panem Jedličkou, ale asi to spojíme se schůzi před startem nové sezóny. Takže věřím, že sálovkářské soutěže budou v pohodě.

Hádám, že nepamatujete tak dlouhý fotbalový výpadek, co?

Nezažil. To asi nikdo. Postihlo to celý svět. Hrálo se v Bělorusku a pak v Jižní Americe. Tam jsou asi imunní.

Navíc se v soutěžích nebude postupovat ani sestupovat. Pro některé týmy dobrá zpráva, pro některé zase mnohem horší.

Zrovna jsme to řešili na na okresním fotbalovém svazu v Děčíně. Nikdo neměl ve stanovách a rozpisech soutěží, že kdyby soutěž v polovině sezóny skončila, že týmy postoupí a sestoupí. My to tam teď budeme chtít rozhodně doplnit .

Jaká je situace rozhodčích na okrese, potažmo v kraji?

Na okrese to bývalo horší. Aktuálně tam je zhruba 28 sudích. Je to uspokojivé číslo. Navíc musíme pomáhat v kraji, když třeba chybí pomezní rozhodčí. Právě v kraji je to horší, tam je kolem 55 rozhodčích. Pak přichází situace, že odpískáte třeba čtyři zápasy za víkend. Navíc si musíme uvědomit, že stále pískají zkušení kozáci, třeba jako Pepa Topinka, kterému vlastně táhne na osmdesátku. Mladí rozhodčí se těžko hledají.

Ovšem okresní fotbal je na tom špatně. Hráči nejsou, kluby bojují o přežití.

Nejprve bych chtěl říct, že v děčínském přeboru je řada dobrých týmů. Třeba Dobkovice, Březiny, Horní Podluží, nebo Jiřetín pod Jedlovou. Souhlasím s tím, že budoucnost okresního fotbalu je nejistá. Dobré pro kluby je, že už dva roky platí FAČR rozhodčí. To oddílům určitě hodně pomohlo. Problém je v mládeži. Okres Děčín nemá soutěž dorostu, nepomohlo ani spojení s Českou Lípou, dohromady bychom dali asi čtyři týmy. A to je kámen úrazu. Snad v sezóně 2020/2021 dáme dohromady společnou soutěž dorostu .