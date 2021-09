„Vyhořeli jsme totálně ve všem. Ten zápas se nám absolutně nepovedl,“ kroutil hlavou mezibořský kouč Petr Spilka. „Do dalšího víkendu musíme takový zápas hodit za hlavu a zase se soustředit jen sami na sebe a brát body z domácího zápasu s Chlumčany,“ uzavřel Spilka.

Spokojenost naopak panuje v Obrnicích – čtyři kola a plný počet bodů znamená v tabulce v tabulce druhé místo o skóre před lídrem ze Strupčic.

„Musím říct, že jsem zatím se startem sezony spokojený. Nečekali jsme, že bysme mohli po čtyřech kolech nasbírat plný počet bodů a povedlo se nám to. Snad nám to vydrží co nejdéle,“ vyjádřil se obrnický trenér František Macháček po výhře 2:1 v Březně.

U lídra tabulky ze Strupčic panuje také nadšení. „Sezonu jsme rozjeli nad očekávání a zatím se nám daří sbírat body a také jsme i celkem produktivní. Ale těžké zápasy ještě přijdou,“ uvědomuje si strupčický Jan Vrba.

KRÁL DRUHÝCH PŮLÍ

Ve skupině A nadále vládnou ambiciózní Pokratice, na paty jim šlape Chlumec. Ten nastřílel už 17 branek, naposledy vyhrál 6:3 v Českých Kopistech.

„Zatím je to dobrý start do soutěže. S přístupem, výsledky i bodovým ziskem jsem spokojen, ale nedaří se nám první poločasy. Ten jsme zatím vyhráli snad jen v Chabařovicích, a ani tam to nebylo ono,“ hodnotil trenér Roman Veselý.

„Naopak ale máme drtivé druhé půle, přál bych si tedy zlepšit starty do zápasů. Stejné to bylo i v Českých Kopistech, kde jsme po poločase prohrávali 2:3 a to jsme ještě mohli být rádi. Po změně stran ale domácím došly síly. Gólově se nám daří, máme rychlé a technické kluky, kteří si poradí téměř s jakoukoliv obranou. Sedá si to, ale to těžší nás teprve čeká. Chceme si na podzim udělat dobrý základ a pak hrát v klidu třeba lepší střed tabulky,“ uzavřel Veselý.

Daří se Dobkovicím, které vyhrály potřetí v řadě a drží se v horní polovině tabulky. Na půdě Svádova vyhrály 1:0. „Hodně urputný, bojovný zápas. První poločas byl z mého pohledu vyrovnaný, šance byla na obou stranách. Po změně stran jsme prostřídali, na plac šli kvalitní a čerství hráči. Defacto se pak hrálo jenom na jednu branku, celý druhý poločas jsme dobývali domácí branku. Víceméně to byla otázka času, kdy dáme vítěznou branku. Mrzí mě, že jsme nedokázali vítězství pojistit, domácí měli v závěru nějaké náznaky. Naštěstí jsme to udrželi,“ komentoval utkání Zdeněk Štol, trenér SK Dobkovice.

Konečně také zabral děčínský Junior, který doma spláchl Chuderov vysoko 6:1. „Sice jsme zase nebyli kompletní, přesto z toho byla zasloužená výhra. Začátek byl z naší strany opatrný, naše převaha se naplno projevila po změně stran. Mohli jsme nastřílet daleko více branek,“ konstatoval Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Česká Kamenice prohrála 1:2 v Hostovicích. První body ztratil Heřmanov, dosavadní lídr padl 1:3 v Chabařovicích. Dva body urval Union Děčín, který zvládl na půdě Unčína penaltový rozstřel.