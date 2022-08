Tamní klub sice kraloval nejvyšší regionální soutěži, avšak místo postupu do divize se klub rozpadl.

Nevyšlo stěhování, časově nepodařilo spojení s Kadaní, která by dodala i nutný počet mládežnických celků. "Hráči mezi A a B týmem v první sezoně pendlovat nemohou," řekl člen představenstva FK Ústí nad Labem Petr Procházka.

Věk je číslo, i Barcelona má mladíky a jede. Otloukánci nebudeme, věří Tesařík

FK Domoušice po sezoně, kdy se nepodařila finančně zajistit další sezona, opustili prakticky všichni hráči včetně trenéra Pavla Schettla, jenž si chtěl od fotbalu odpočinout.

Ústečtí využili situace a administrativním krokem si po sdružení zajistilo vstupenku do krajského přeboru, kde bude B mužstvo pod trenérem Alešem Fialou hrát. Premiéra ho čeká 20. srpna v Perštějně.

Domácí zápasy, až na jednu dvě výjimky, bude hrát ústecké rezerva (papírově spojená s Domoušicemi) na Klíši. "Hráči, kteří vyjdou z dorostu a nemají výkonnostně na druhou ligu či teď ČFL chodili hostovat do okolních klubů, kde se tolik netrénuje. Do budoucna by měl jejich přechod z dorostu na dospělý fotbal zajišťovat naše béčko, aby další dva tři roky zůstívali v tréninkovém procesu na určitém standardu. Nechceme je ve vývoji brzdit, naopak," nastínil projekt Procházka.