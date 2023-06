Po úspěchu z minulého roku dobkovický kádr hodně oslabil. Brankář Plaček odešel do děčínského Junioru, střelec Vorel se vrátil zpět do Novosedlic. Několik hráčů dostalo stopku kvůli zranění.

Modrá končí v I.A třídě! Klub ale pokračuje. Co bude dál?

Jeho tým je v tabulce na čtrnáctém místě se stejným bodovým ziskem jako třináctá Česká Kamenice a patnáctý Střekov. Poslední jsou jasně Liběšice. Naposledy Dobkovice doma podlehly Velkém Březnu 0:3, všechny branky padly v prvním poločase. „Já se musím při hodnocení smát. První branku jsme si dali vlastní, druhou jsme hostům darovali po velké chybě. Navíc se na konci poločasu necháme zbytečně vyloučit. Když to shrnu, tak hosté čtyřikrát vystřelili na branku a dali tři branky. My jsme měli své šance, ale v koncovce to vůbec nešlo,“ mávl rukou.

V dalším kole míří Dobkovice právě na hřiště Střekova. To může být klíčové utkání celé sezony. Jenže… „Jak už jsem řekl, tohle teď vůbec neřešíme. Pět hráčů mi řeklo, že po sezoně skončí. Nehledě na to, jako soutěž budeme hrát. Celou sezonu bojujeme s úzkým kádrem, takže nevím, kde bychom je nahradili,“ pokrčil rameny.

Nálada v dobkovické kabině rozhodně není ideální. „Já vlastně ani nevím, jaké je nastavení týmů. Možná se ta nálada a všechno okolo odráží v našich výkonech a výsledcích. Dalších čtrnáct dní nám ukáže, zda tady fotbal vůbec zůstane,“ dodal Štol.