„Momentální kondice fotbalu v Rumburku je špatná. Když si vezmu, že občas byli zápasy, kde jsme skoro ani nesešli a byly týdny, kdy se ani netrénovalo, tak vlastně můžeme být rádi za to, kde v tabulce jsme. Věřím, že se to ale zase sejde a ještě se zvedneme,“ má jasno velký fanoušek pražské Sparty. „Fandím Spartě už ud mala. Slavia je u nás v rodině zakázané slovo,“ usmál se.

Jak se vůbec Burda dostal k fotbalu? V mládeži kopal ve Varnsdorfu. „K fotbalu mě přivedli táta s mámou. Bylo mi šest, možná sedm. Na první tréninky si už nepamatuji. Ve Varnsdorfu to bylo fajn. Byla tam skvělá parta kluků, příjemné zázemí a možnost hrát proti týmům, jako byl Jablonec, Liberec nebo pražská Dukla,“ zavzpomínal na varnsdorfské angažmá.

V létě roku 2018 přešel Burda do Rumburku. Jak se to stalo? Velký příběh nečekejte. „No takhle, Rumburk byl vlastně jediný tým, co mi dal nabídku. Měl jsem tam pár známých, navíc je to kousek od Varnsdorfu,“ podotkl.

Přechod z dorostu do „chlapů“ je pro většinu mladých fotbalistů poměrně složitý. Jak to bylo u Lukáše? „Za chlapy hraji třetím rokem. Přechod z dorostu byl pro mě fakt obrovský, neboť ve Varnsdorfu jsem hrál v poli teprve půl roku. Do té doby jsem chytal,“ zakroutil hlavou.

Proč tedy mezi třemi tyčemi skončil? „Nikdy jsem na brankáře neměl parametry. Tehdy jsem v kategorii U 19 byl já a Martin Vaňák, který je akutálně je v druholigovém týmu. Byl zápas, kdy nás bylo málo a jeden z nás musel do pole. Já jsem tam podle trenéra zahrál dobře. Tak jsem zůstal ve hře a Martin chytal. V bráně mě to bavilo, ale vždycky mě to táhlo více do pole,“ zdůraznil.

Burda vzpomíná také na zážitky, které mu zatím fotbal přinesl. Který je podle něj nejvíce kuriózní? „Tak nejvíce kurioźní zážitek asi byl, když jsem v zápase z malého vápna dokázal trefit rohovový praporek. Ani dnes netuším, jak jsem to zvládl,“ mávl rukou.

Na závěr něco z osoního života. „Pracuji jako montážník ve firmě Ventos. Krom fotbalu mě baví i jiné sporty. Rád si zahraju FIFU a trávím čas se svou rodinou a přáteli. Moje fotbalové cíle? Hrát za Rumburk, zlepšovat se a bojovat o vyšší pozice. To bych si přál,“ dodal Lukáš Burda.