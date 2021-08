„Kvůli rodině jsem se odstěhoval do Plzně, hrajícím trenérem se stal Radek Rojko,“ sdělil Vašák.

Heřmanov má ve svém středu plno zkušených hráčů, doplnil však o dva zajímavé mladíky. „Z Modré k nám přišli bratři Kolárikové. Kdysi hráli v Teplicích, je to pro nás dobré posílení. Ze stávajícího kádru jinak nikdo neodešel,“ prozradil Rojko.

Heřmanov se na „fotbálky“ scházel dlouhodobě. „Chodilo nás i dvacet, ale brali jsme sebou naše syny,“ usmál se Rojko. Heřmanov odehrál právě díky Vašákovi turnaj v Plzni. „Sehráli jsme tam v rychlém sledu tři zápasy, měli jsme toho plné kecky, ale dobře jsme si zahráli. Jinak jsme v přípravě hráli se Skalicí B, v jednání byl zápas s německým týmem a Malšovicemi,“ pokračoval.

Cíle Heřmanova? Hlavně se fotbalem bavit. „Samozřejmě bychom se chtěli zachránit, věřím, že na to máme. Nejlépe střed tabulky. Pokud se to nepovede, tak to nebudeme hrotit. Chceme si hlavně zahrát,“ zdůraznil Rojko, který se také vyjádřil k brzkému startu soutěže. „To je problém pro každého, teď už víme, že na první zápasy budou nějaké absence. Je to prostě moc brzy,“ dodal.