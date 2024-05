Zapadl do mladého týmu děčínského Junioru, který chce letos postoupit do krajského…

Jílovští tak neprohráli pět zápasů, na duo Žatec – Modlany, které je v tabulce před nimi, má tříbodovou ztrátu. „Musím uznat, že to na hřišti vypadalo dobře. Po většinu zápasu jsme byli lepším týmem, což se odrazilo na konečném skóre,“ všiml si Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

Hosté ještě dokázali v 25. minutě, díky penaltě, vyrovnat. Domácí ale těsně před poločasem dvakrát udeřili, po změně stran přidali další tři góly a zapsali nejvyšší vítězství v sezoně. Druhé na domácí půdě.

„Je pravda, že do čeho jsme kopli, to tam spadlo. Zápas nevyšel mosteckému brankáři, podle mě tam pustil tak tři jednoduché góly. Máme teď štěstí, trestáme chyby, které jsme sami v sezoně vyráběli. Ale jak jsem řekl, podle mě jsme vyhráli zaslouženě, Most asi nebyl v ideálním rozpoložení,“ pokrčil rameny.

Bylo by bláhové tvrdit, že Jílové nebude bojovat o záchranu v přeboru až do posledního kola. Velmi důležité utkání ho čeká hned tento týden.

„Hrajeme právě v Modlanech, tam to bude opravdu boj o šest bodů. Mrzí mě ale opět situace okolo Patrika Gahera. Ten se po vrátil po zranění, ale utkání zase nedohrál. Ani nevím, jak to s ním bude. Zase se ale vrátí Šalda, pomalu se zapojí Radim Příhonský, kterému sundavají sádru. Takže se nám situace kolem kádru přeci jen zlepšuje. Nebudeme si nic nalhávat, máme zase z fotbalu radost a boj o záchranu nebalíme. Pokud se to nepovede, tak se nebudeme hroutit,“ dodal s úsměvem.