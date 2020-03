Bylo z toho ale pouhých 11 bodů a předposlední místo. Tým, který hraje své zápasy ve Fojtovicích, se chce zachránit. „Bude to těžké, možná je to utopie. Ale nevzdáváme se,“ má jasno hrající asistent trenéra Vladimír Vašák.

Heřmanov v přípravě sehrál několik zápasů – porazil Velký Šenov, Benešov, nebo Bad Schandau. Nestačil na Dobkovice.

„Zraněný je Nácar, po operaci kolene je Trudák. Co se týče odchodů, tak Rohlíček se chce vrátit do Boletic. Kindl odešel do Unionu Děčín a do Benešova zase Váňa. Přišel šikovný levák Kamil Dančo a také jsme sehnali brankáře Vorla. Takže už nebude muset zaskakovat kapitán Radek Rojko,“ dodal Vašák.

První jarní utkání díky špatnému terénu Heřmanov nehrál, domácí zápas proti České Kamenici byl odložen na 23. dubna od 17 hodin.