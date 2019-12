Šesté místo je dobrým počinem, což si pochvaluje i stoper a kapitán Martin Fejfar. „Na jaře bychom rádi drželi horní polovinu tabulky a dostali Modrou tam, kam patří,“ řekl důrazně.

Martine, šesté místo po podzimní části je určitě dobré. Souhlasíte?

Naším cílem bylo hrát důstojnější roli, než je boj o záchranu a to se nám zatím daří. Spokojenost tedy panuje, nicméně vždy je co zlepšovat.

Jste nejlepším okresním týmem, za sebou jste zatím nechali Vilémov a také Jílové.

Tu rivalitu vnímáme, díky ní mají vzájemné zápasy daleko větší náboj. Samozřejmě největší rivalita je znát na soubojích s Jílovým.

Co vás na podzim zdobilo a co se naopak nepovedlo?

Myslím si, že mezi naše přednosti patřila koncovka. Nepatříme sice mezi nejofenzivnější týmy soutěže, ale dokážeme pravidelně skórovat a to nám přináší body. Naší slabinou je asi vytváření zbytečných chyb, kdy poměrně snadno inkasujeme.

Hrajete vlastně bez trenéra. Je to pro vás problém?

Většina týmu je už poměrně zkušená, takže se s tím vypořádáváme slušně. Jsme na to už zvyklí, takže nám to ani nepřijde. Bohužel, občas je znát horší organizace hry.

Myslíte si, že byste potřebovali přes zimu posílit?

Myslím, že tým má svoji kvalitu, spíš je nutné rozšířit kádr. To nás v Modré trápí dlouhodobě.

Oba derby zápasy jste vyhrály – v Jílovém 2:1, doma proti Vilémovu 3:1.

Oba zápasy byly dost bojovné. V obou jsme sice opticky neměli navrch, ale pokaždé jsme se dokázali prosadit a to ve fotbale rozhoduje. Za mě byla obě vítězství zasloužená.

Víte, kdy začnete zimní přípravu?

Předpokládám, ze začneme v druhé polovině ledna. Připravovat se budeme v domácích podmínkách. Jestli už s novým trenérem zůstává otázkou.

Jaká byla podle vás na podzim úroveň krajského přeboru?

Podle mě si krajský přebor posledních pár let drží svou úroveň. Letošní ročník je dost vyrovnaný, každý může porazit každého.

A vaše cíle pro jarní část?

Rádi bychom se udrželi v horní polovině tabulky a po dlouhé době dostali Modrou tam, kam podle mého názoru patří.