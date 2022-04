Junior Děčín tak drží ve skupině A druhé místo, na první Pokratice už má velkou ztrátu. Ale právě druhá příčka může být na konci sezony klíčová. „Slyšeli jsme, že v I.A třídě už nechtějí hrát Liběšice. Tudíž by druhé místo mohlo být postupové. Musíme do konce sezony nasbírat co nejvíce bodů, Děčín si zaslouží vyšší soutěž,“ má jasno 29letý kanonýr.

Marku, v Křešicích jste hned čtyřikrát překonal domácího brankáře. Jaké to byly branky?

Všechny se mi docela povedly. První byl někdy na začátku. Zasekl jsem si míč a pravou nohou obstřelil brankáře do šibenice. Ten druhý byl na začátku druhého poločasu. Matěj Šmalcl poslal míč pod sebou a já ho jedním dotekem poslal křižnou střelou do sítě. U třetího jsem dostal míč do běhu, dostal se před obránce, udělal kličku brankáři a dával do prázdné. A ten poslední? Na velkém vápně jsem si zpracoval míč a následně přeloboval domácího golmana.

Jak zatím hodnotíte jarní část? Určitě mrzí porážky od Českých Kopist nebo Chuderova, ne?

Hlavně v týmu panuje dobrá atmosféra, v kabině je dobrá parta. Svědčí tomu fakt, že nás teď trénuje Petr Voříšek. Máme výkyvy. Ale máme hodně mladý tým, kterému chybí zkušenosti. Jsou tady kluci 19, 20 let. V týmu je velký potenciál.

A nechybí na hřišti právě obrovské zkušenosti Petra Voříška?

Petr kolikrát vyhrožuje, že bude hrát. Ale když vyhráváme, tak je spokojený. Navíc nás chodí dost, takže se nikam nehrne. Navíc na postu stopera hraje Martin Fejfar, ten to tam docela dobře řídí. Ten výsledek ovlivníme jenom my, je to prostě o nás a našich chybách.

Ztráta na Pokratice se nepodařila stáhnout. Takže hlavním cílem je druhé místo?

Přesně tak. Proslýchá se, že Liběšice nechtějí hrát už I.A třídu. Takže by druhé místo bylo postupové. Je ale potřeba mít více bodů, než tým ze druhé skupiny. Nejlepší bude, když teď všechno vyhrajeme (smích).

Cimpl vystřídal už řadu klubů. V Heřmanově jsem spokojený, říká

Po 22. kole máte na kontě 29 branek, přesto jste v tabulce střelců až pátý. Vaše skupina je hodně ofenzivní, co?

No, to teda. Koukal jsem na jiné skupiny, tam má nejlepší střelec snad 25 branek. A u nás má první Petr Hýř 42 gólů. Samozřejmě to sleduju. Když jsem přišel do Děčína, trenér říkal, že když budu tak třikrát týdně trénovat, budu nejlepší střelec soutěž. Já trénuji jednou, nebo vůbec. Je vidět, že to docela jde i bez tréninku (smích).

Pokud se nemýlím, tak pracujete v Junioru jako trenér mládeže.

Ano, jsem šéftrenér přípravek. Od školičky po akademii. Naplno vedu kategorie U 7 a U 8. Povedl se nám sestavit konkurence schopný tým, který přihlašujeme na lepší turnaje, kde se setkává s těžkými soupeři.

Bude vám 30 let. Láká váš ještě nějaké jiné fotbalové angažmá?

To už ne. Já jsem prostě spokojený, chci zůstat v Děčíně. Chtěl bych, aby se tady posunul jak chlapský, tak mládežnický fotbal. Nikam jinam už se nepoženu.

Když jsme se spolu kdysi bavili, říkal jste, že máte kapelu. To stále platí?

Ano, za pár dní budeme po dlouhé době hrát. Moc času není. Máme tři děti, dvojčata. Lítám mezi fotbalem a rodinou. Miluji svou práci, dělám fotbal na plný úvazek. Hodně mě to baví.

Dančo střelecké pořadí neřeší. Odolává i děčínskému vábení

Jak těžké je v této době shánět nové děti?

No, není to jako dřív. Kdysi se udělal nábor a vy jste si mohl vybrat, kdo bude za vás hrát. Ostatní šli třeba do Bynova nebo do České Kamenice. Teď musíte děti aktivně vyhledávat. Chodím třeba do základních škol, snažím se dělat reklamu. Samozřejmě je to náročné. Pokud mi přijde 30 dětí, nebudu si vybírat ty nejlepší, nechám si všechny. Musíte tomu dát čas a úsilí. A musí vás to bavit. Když to člověka nebaví, tak to nebaví ani to dítě.

Jaká je tedy budoucnost fotbalového klubu Junior Děčín?

Doufám, že s mým příchodem a příchodem Petra to tady začíná defacto od začátku. Věřím, že to poroste. Cílem je, aby tady chlapi v budoucnu hráli divizi nebo třetí ligu. Tím nejbližším cílem je krajský přebor. Děčínu by ale slušela divize. Chceme, aby tady hráči zůstávali a nechodili do Vilémova nebo do Modré. Ty krůčky ale budou těžké. Nejdůležitější je teď dostat se z těch bétřídovských bažin,“ dodal s úsměvem.