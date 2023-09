Hattrickem se blýskl Daniel Příhonský, malšovický kapitán a jeden z klíčových hráčů týmu z Děčínska. „K zápasu toho asi není moc co říct. Nám se dařilo a kluci ze Sebuzína na nás prostě nestačili. Žádné krásné góly jsem nedal. Všechno jsem měl od kluků připravené do prázdné branky,“ skromně pravil 28letý ofenzivní fotbalista.

Klubové kase se Příhonský rozhodně nevyhne. „Od doby, co kasu drží Pepa Florián mladší, se tady platí snad za všechno. Takže určitě něco dám,“ zasmál se.

Malšovice obhajují stříbro z minulé sezony. Letošní ročník začali porážkou, aktuálně ale drží sérii čtyř vítězství v řadě. „První zápas s Úštěkem nám nevyšel, zahazovali jsme šance. Teď už jsme se ale rozjeli a šlape to. Určitě chceme hrát vršek tabulky, ale myslím si, že každý z nás by chtěl I.B třídu vyhrát. Já tedy určitě,“ podotkl aktuálně pětibrankový střelec. V Malšovicích ale není nejlepší, neboť jeho spoluhráč Vít Rakušan už má sedm zásahů. „Tabulku střelců vůbec nesleduji, jde mi spíše o klubové výsledky,“ pokýval Příhonský hlavou.

S fotbalem začal v šesti letech. „Začalo to ve škole, kdy jsme s klukama hráli fotbal každý den. Pak mě táta zavedl do Dobkovic, tam to začalo,“ poznamenal hráč, který kromě Dobkovic hrál za děčínský Junior a Chabařovice.

FOTO, VIDEO: Malšovice smázly nováčka, Heřmanov předvedl ďábelský obrat

V Malšovicích je „napevno“ od léta 2021. „Je tady skvělé zázemí a parta. Právě takovou partu jsem nikde jinde nezažil,“ připomněl.

Jenže právě nedaleké Dobkovice po sezoně nečekaně ohlásily konec fotbalu. Nejsou jediné. „Je to smutné. A je jedno, jestli skončí Dobkovice nebo Jiřetín pod Jedlovou. Bohužel to je špatné. Co se tak bavím s ostatními, tak prostě nejsou lidi. Starší hráči končí, mladí nemají chuť někde běhat a radši jsou na počítači,“ rozhodil rukama fanoušek ostravského Baníku. Kdyby se měl ale vybrat mezi pražskými S, bral by Slavii.

Daniel Příhonský velké osobní cíle nemá, hlavní je vydržet a hrát co nejdéle. „Hraji ještě futsal, ale moje srdcovka je rybolov. Chodím na ryby s klukama z týmu, ale moc času není. Ten zabere rodina, práce a futsal. Živím se jako elektrikář, začínám také zednické práce,“ dodal.