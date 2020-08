Junioři vyhráli „svůj“ turnaj Covid Cup, letní přípravu pak začali 28. července. „Už 1. srpna jsme hráli ve Skalici, kde přišla vysoká porážka. Ve druhém zápase jsme prohráli 2:4 proti Neštěmicím. Výsledkově a výkonnostně byl zápas lepší, ale stále nám chybí pět zraněných hráčů. Musíme se dát zdravotně do pořádku,“ zdůraznil Tyl.

Jaké změny v hráčském kádru eviduje kabina Junioru? „Do Děčína se vrátil po třech letech Vait z Jílového a Češpiva z dorostu Teplic. Do přípravy se nám nezapojili z pracovních a studijních důvodů Studnička, Raymond a Carva. Pokud budeme všichni zdraví, mělo by nás být šestnáct. Do realizačního A týmu se víc zapojuje Petr Voříšek, který mimochodem povede mladší divizní dorost. Chceme ho maximálně využít,“ prozradil Tyl.

Soutěž může být ohrožena koronavirem, to si uvědomují i v Junioru. „Máme obavy, že by se soutěž zase nemusela dohrát. Dle nových pravidel v případě předčasného ukončení soutěže a odehrání minimálně poloviny soutěžních zápasů bude rozhodovat o postupujícím a sestupujícím. Proto musíme být nestále v popředí tabulky. Uvidíme, snad se nebude opakovat situace z jara letošního roku,“ pěvně věří.

Junior sehrál generálku 15. srpna proti Vilémovu, který hraje krajský přebor. Po dobrém výkonu prohrál 1:3. „Konečně jsme nastoupili téměř kompletní. Chyběli pouze Máša, Běloubek a Mottl. Po přestávce nastoupil střelec Vicany, který vyrovnal a měl další šance. Pak se ale zranil a v závěru nám došly síly. I přes prohru kluci podali velice slušný výkon a svému soupeři byli po většinu zápasu vyrovnaným soupeřem,“ dodal Miroslav Tyl.