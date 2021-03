Fotbalisté Junioru Děčín by rádi poskočili o soutěž výš. V minulé sezóně jim boj o postup do I.A třídy zhatil koronavirus. Letos se opakuje podobný scénář. Po osmi kolech jsou Junioři na druhém místě. Otázkou však zůstává, jestli se aktuální sezona dohraje.

Do kádru Junioru patří také Filip Vait, který je děčínským odchovancem. Jaké jsou ambice 22letého mladíka? „Osobně už žádné sportovní cíle nemám, fotbal hraji jen pro radost. Důležitější je pro mě rodina, škola, práce a kamarádi. Líbilo by se mi jednou být manažerem či trenérem ve fotbalovém klubu,“ prozradil.

Filipe, v říjnu se zastavily nižší fotbalové soutěže. Jak moc vám fotbal chybí?

Fotbal mi chybí hodně, člověk je zvyklý být třikrát týdně na hřišti a dnes nemůže nic dělat. Na podzim hrajeme navíc ještě futsal a v zimě sálovou kopanou a různé vánoční „sranda turnaje“. Tohle všechno nám současná situace neumožňuje. Člověk má najednou tolik volného času, že neví co s ním. Snažím se ale na všem hledat to pozitivní, takže aspoň trávím víc času s rodinou a přáteli.

Věříte, že se ještě aktuální sezona nějakým způsobem dohraje?

Já v to doufám. I kdyby to mělo být za přísných podmínek, jako je například omezení počtu diváků.

Můžete čtenářům prozradit, jak jste se dostal k fotbalu?

Na zelený trávník mě ve čtyřech letech přivedl můj táta společně s dědou, který tehdy vlastnil fotbalový klub FK Řezuz Děčín. Začínal jsem tedy v „Řezníkách“, později jsem přestoupil do týmu SK Forward One, kde jsem byl asi do 11 let. Pak díky spojení klubů Junioru a Řezuzu jsem se stal hráčem Junioru Děčín, kde jsem prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Nakonec jsem v 17 letech hrál i za “A“ mužstvo. Malou zajímavostí je fakt, že v přípravce a žácích jsem pár let dokonce chytal.

S Juniorem Děčín se už druhou sezonu snažíte postoupit do I.A třídy. Minulý rok vám to zhatil koronavirus. Nebojíte se letos podobného scénáře?

Může se to klidně znovu stát. Přesto doufáme, že se alespoň polovina soutěže dohraje, abychom měli šanci bojovat o postup. S naším kádrem a podmínkami, které máme, by bylo všechno kromě postupu zklamání.

Máte hodně malý kádr, kterému šéfuje velezkušený Petr Voříšek. Jak velkou posilou je na hřišti a v kabině?

„Vóřa“ je výborný fotbalista. Pomáhá nám všem na hřišti jako hráč, ale i jako hrající trenér. Má zkušeností na rozdávání. Všichni se máme od něj po fotbalové stránce co učit. Na hřišti má neskutečný přehled, je to srandista. Když ho zrovna nevytočí přístup spoluhráčů, tak ho v kabině jen tak někdo nezastaví.

Krom Děčína jste také hrával v nedalekém Jílovém.

V Jílovém jsem byl moc spokojený. Je tam skvělá parta a super lidi. Vždy jsem měl ale blízký vztah k Děčínu, kde jsem fotbalově začínal. Chtěl jsem Děčínu pomoct k postupu a kamarádi mě nepřestali přemlouvat. Když se do přemlouvání přidal i můj děda, tak jsem nakonec podlehl. Junior hraje své domácí zápasy na stadionu FK Řezuz, takže to pro mě byl vlastně takový návrat domů.

Domovským stánkem Junioru Děčín je ale Městský stadion. Nevadí vám, že tam je umělá tráva?

Umělá tráva mi vůbec nevadí, jelikož jsem na ní kopal řadu let už v mládežnických kategoriích. V Děčíně se na ní hraje i futsal. Samozřejmě hrát na klasické trávě je úplně o něčem jiném, ale umělá tráva je v zimních podmínkách nenahraditelná.

Je vám 22 let, to je krásný fotbalový věk. Máte nějaké velké sportovní cíle?

Osobně už žádné sportovní cíle nemám. Fotbal hraji jen pro radost. Důležitější je pro mě rodina, škola, práce a kamarádi. Líbilo by se mi jednou být manažerem či trenérem ve fotbalovém klubu.

Ve vedení fotbalové svazu by mohla nastat revoluce. Jste pro změnu?

Ano, určitě jsem pro. Myslím si, že změna může fotbalu jedině pomoct.

Teď trochu odbočíme od fotbalu. Čím se živíte? Co vás ještě baví?

Studuji Magisterské studium na Technické Univerzitě v Liberci a pracuji na částečný úvazek jako asistent auditora. Kromě fotbalu hraju ještě futsal. Před dvěma lety jsem založil vlastní tým DC United. Věnuji se také sálové kopané. Kromě sportů, kdy se vlastně jen honíme za kulatým nesmyslem, si rád zahraji tenis a badminton. Rád trávím čas s rodinou a přáteli. Taky rád cestuji a zajímám se o e-sport a videohry.

Aktuální doba klasickým aktivitám moc nenahrává. Co dělá Filip Vait?

Hodně času trávím s rodinou a přáteli, kdy společně hrajeme videohry. Občas si také jdu zaběhat, aby návrat na zelený pažit nebyl tak těžký. Běhání ale určitě není můj koníček. Nejvíc času trávím online výukou a v práci.

