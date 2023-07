V letošním roce ale přišel výsledkový propad, hodně to ovlivnila zranění klíčových hráčů mladého děčínského týmu. „Do budoucna chceme vykopat krajský přebor, ale cíle do další sezony nebudeme zbytečně hrotit,“ zdůraznil Petr Voříšek, trenér FK Junior Děčín.

Petře, konečné desáté místo je po průběhu celé sezony je určitě zklamání, viďte?

Budu upřímný a vůbec bych se k tomu nevracel. Byla to pro naše mladé hráče zkouška, nasbírali nové zkušenosti. Každý si z toho vzal něco pozitivního a negativního a do budoucna ví, na čem pracovat. Teď je důležitá hlavně jedna věc.

Která?

Chceme tady vytvořit kvalitní tým. Kluci mají potenciál, ale musí prostě makat a trénovat, jak to jen půjde. Jsem přesvědčený, že za tři roky to tady budeme válcovat. Přípravu už máme naplánovanou, začínáme 17. července. Na podzim jsme se prostě namlsali, pak stačilo, že vypadli dva, tři důležití hráči a všechno se nám zbořilo. Právě na tohle musíme být v nové sezoně připraveni. Vnímáme, jaké problémy mají okolní týmy. Mě je to líto, ale myslím si, že by se ti nejlepší hráči prostě měli stahovat do Děčína. Určitě se budeme chtít opřít o naše dorostence.

Nově budete mít také rezervní tým. Jaké s ním máte plány?

V dorostu nám končí osm kluků a byla by strašná škoda, kdyby odešli nebo dokonce skončili s fotbalem. Takže se udělalo béčko, aby ti kluci zůstali a mohli hrát. Je to výhoda, jak je tady udržet. Chce to čas, ale všichni mají možnost si to vykopat a dostat šanci v A týmu. Kvalitu mají, budeme trénovat dohromady.

Změnil se nějak váš hráčský kádr?

Z Dobkovic přišel Kuba Šmalcl a také mladý brankář Žalda, který je ale naším odchovancem. Hodně mě mrzí, jak to v Dobkovicích dopadlo, je to smutné. Hledáme dál, rádi bychom ještě někoho přivedli. Uvidíme.

A nikdo vás neopustil?

Nikdo neodchází. Modlím se, aby se dal do kupy jak Martin Fejfar, tak Matěj Šmalcl. Oba jsou to klíčoví hráči. Tím nechci nikoho urazit, je potřeba poděkovat všem hráčům. Ale ukázalo se, že právě tyhle dva prostě potřebujeme.

Kdo podle vás bude patřit k favoritům v nové sezóně I.A třídy?

Tohle já vůbec neřeším, soustředím se na kluky v Děčíně a na náš tým. Uvidíme, zda tady bude nějaký odskočený tým. Nás bude bolet příprava, ale věřím, že budeme dobře připraveni. Rádi bychom hlavně hráli pěkný fotbal, který potěší naše fanoušky. Budeme jenom rádi, když jich bude chodit více.

Hádám, že vy budete pokračoval v roli trenéra, je to tak?

Určitě. K tomu ještě trénuji přípravky a dorost. Bohužel, není tolik trenérů. Já jsem patriot a v Děčíně jsem se vydal touhle cestou. Nechci to hodit do koše. Věřím, že mám klukům stále co dát. Pokud budu mít pocit, že už to nestačí a nemá to cenu, pak se to změní.

Budete v další sezoně vyhlašovat ambice na postup?

Já bych to tak nehrotil. Určitě chceme hrát krajský přebor, což je v tuhle chvíli pro Děčín strop. Je potřeba se ale připravit na celou sezonu, nestačí nám uhrát dobrý podzim, to je prostě málo. Sami víme, co se nám tady na jaře stalo a jak to dopadlo.

Už jsme se tady dotkli problémů okolních fotbalových týmů. A vy jste říkal, že vás to hodně mrzí…

Smutné je, že bude ještě hůř. Mladí kluci jsou prostě jiná generace. Nechtějí tolik trénovat, kord v soutěžích, kde to je prostě potřeba. Někde to ještě starší kluci svými zkušenostmi nad těmi mladými uhrají, ale pak jim taky ujede vlak. Sám jsem to poznal na sobě, že to prostě nejde donekonečna. Mladé kluky fotbal potřebuje, ale musí mít nějakou tréninkovou úroveň. Já prostě současné generaci vůbec nerozumím.