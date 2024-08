Olympijské hry v Paříži, to je také pastva pro fotografy z celého světa.…

Děčínští se v krátké letní přípravy zúčastnili turnaje v Ledvicích. Junior nejprve porazil 2:1 Oldřichov, ve finále podlehl 1:6 Ledvicím. „Jeden zápas hrálo áčko, druhý zase béčko. Byli jsme také na soustředění v Dolní Poustevně, to bylo super. Následně jsme prohráli 1:4 ve Šluknově, kde se opět prostřídali úplně všichni. V generálce jsme pak porazili 4:3 Vilémov,“ prozradil Voříšek.

Děčínský kádr zůstal kompletní, do Malšovic odešel mladý brankář Matěj Valštýn. Kaňkou je zranění Matěje Šmalcla „Mates byl před dvěma týdny na operaci, podle mě bude chybět do konce podzimu. Náš kádr není tak široký, ale můžeme si v případě nouze pomoct dorostenci. Doufám, že nám bude držet zdraví, to bude hodně důležité,“ dodal trenér Děčína.

Ten ještě potvrdil, že zpět k fotbalu se na 99,9 procent nevrátí kvůli těžkému zranění kolene zkušený útočník Marek Vicany.