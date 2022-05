„Pro nás to bylo snadné vítězství. Udeřili jsme už po dvou minutách, od začátku jsme byli lepší. Hosté sice rychle vyrovnali, ale to bylo z jejich strany vše. Po přestávce jsme prostřídali sestavu a přidali dalších šest branek,“ pochvaloval si Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

„My jsme byli hodně oslabeni, scházelo nám hned osm hráčů. Je to škoda. Takhle nás Junior jasně přehrál ve všech směrech, na hřišti jsem měl hodně mladý tým. Na druhou stranu je to právě pro mladíky dobrá zkušenost do dalších let,“ připomněl Pavel Horáček, kouč Unionu.

Čtvrté utkání v řadě vyhrály Dobkovice, které výhrou 4:2 v Chlumci zakončili třízápasový trip na hřištích soupeřů. „Zasloužené vítězství. V prvním poločase bylo skóre vyrovnané, ale domácí hrozili pouze ze standardních situací nebo po rohových kopech. My jsme spálili další velké šance,“ hodnotil utkání Zdeněk Štol, trenér Dobkovic, který v týdnu slavil narozeniny.

Nechtěný dárek dostal už v Chlumci, kdy na konci dostal, společně s dobkovickým hráčem Jaroslavem Dyrynkem červenou kartu.

„Bohužel, ve druhém poločase na hřišti vládli rozhodčí. Jejich výroky byly opravdu děsivé. Hráči se tak na hřišti pouštěli do osobních soubojů, vše vygradovalo závěrečnou potyčkou, kde tekla i krev. Vrcholem bylo, že se prali hráči obou týmů, ale červenou dostal jen náš. Tak jsem k tomu něco řekl. Taky jsem nechápal, že jeden z pomezních vyhrožoval fanouškům, že se s nimi taky popere. Byl to takový nechutný závěr,“ mávl rukou.

Tři body z venku si přivezla Česká Kamenice, která vyhrála v Bohušovicích 5:2 a upevnila si postavení v horní polovině tabulky.

„Zasloužené vítězství. Mohlo to být ale víc v klidu. Za stavu 2:0 jsme tam měli pět, šest vyložených šancí. Místo toho domácí vyrovnali. Naštěstí jsme to v závěru zlomili. Nevyhrát tenhle zápas, tak bych asi dostal infarkt,“ usmál se Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Heřmanov vyrazil do Pokratic, kde ho čekal jasný lídr soutěže. Hosté nakonec prohráli 2:5. „Domácí vyhráli zaslouženě, o tom žádná. My jsme sice prohráli první poločas 0:3, ale po změně stran jsme snížili a měli jsme další šance. Rozhodl také fakt, že domácí vystřídali snad pět hráčů, zatímco my měli na lavičce jednoho,“ konstatoval Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.