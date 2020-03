Junior, v čele s Voříškem, chce postoupit. Kdo nahradí Radima Nováka?

Do jarní části půjdou fotbalisté Junioru Děčín s jediným cílem – vyhrát svou skupinu I.B třídy a posunout se o patro výš. Svěřenci Milana Vlčka předvedli v přípravě proti silným soupeřům dobré výkony. V zimě ohlásili zvučnou posilu – do sestavy zapadl děčínský rodák a mistr Evropy do 21 let Petr Voříšek!

PETR VOŘÍŠEK - výrazná zimní posila fotbalistů FK Junior Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Rovnou se stal vůdčí osobností v kabině i na hřišti . Přinesl nové prvky ,názory a pozitivní náladu. Pro mladé hráče bude velkým vzorem,“ prozradil vedoucí FK Junioru Děčín Miroslav Tyl. Zimní příprava je minulostí. Jak se vám vydařila?

Zimní příprava probíhala dle možností podle předpokladů. V kádru máme 18 hráčů . Trénovali jsme třikrát týdně a hráči mají možnost být minimálně dvakrát na tréninku. Přípravné zápasy jsme hráli s celky z vyšších soutěží. Remizovali jsme například se Střekovem, pak porazili Českou Kamenici. Těsně jsme prohráli se Střekovem. V generálce jsme si připsali cenný skalp Krupky. Hráči se v těchto zápasech se postupně, s ohledem na zdravotní stav a pracovní vytížení, vystřídali. Ve všech zápasech jsme podali slušné a zcela vyrovnané výkony. V zimě jste spíše posílili. Je to tak?

Kádr zůstal pohromadě. Nikdo neodešel. Po zranění už se do tréninku zapojil útočník Páša. Zkoušeli jsme dva hráče, ale zatím jsem se nerozhodli. Největší posilou je příchod zkušeného Petra Voříška. Jak velkým přínosem je příchod Petra Voříška?

Petr přišel s velkou chutí. Rovnou se stal vůdčí osobností v kabině, ale i na hřišti . Přinesl nové prvky, názory a pozitivní náladu. Pro mladé hráče bude velkým vzorem. Budou se od něj učit. Věříme, že pomůže zacelit absenci nemocného Radima Nováka. Místo Radima Nováka bude chytat mladý Pojtinger. Zvládne podle vás roli jedničky?

Nahradit Radima Nováka nebude vůbec jednoduché. Byl pro nás klíčovým hráčem. Všichni věříme , že se překoná svou zákeřnou nemoc. Mladý David Pojtinger má naší důvěru. Trénuje a zatím si vede v přípravě dobře. Všichni spoluhráči mu ale musí pomoci. Ambice jsou jasné - postup. Budou vám stát v cestě jenom Křešice, nebo někdo další?

Samozřejmě Křešice budou největším soupeřem. Uvidím, jak se bude celé jaro vyvíjet. Bude to ještě těžké. Budete hrát všechny domácí zápasy na umělce Městského stadionu, nebo využijete i přírodní trávu na ŘEZUZu?

Na umělce sehrajeme první tři domácí zápasy. Začíná se brzo, už 8. března. Začátkem dubna se přesuneme na přírodní trávu hřiště ŘEZUZ. Novinkou bude, že kromě úvodního zápasu, který hrajeme v neděli od 15 hodin, sehrajeme ostatní zápasy v sobotu od 10.30.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu