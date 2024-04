„Za mě to byl nejlepší výkon, co tady trénuji. Hlavně mě těší, že se prezentujeme fotbalovostí. Netvrdím, že jsme byli jasně lepší, ale už je vidět jakýsi rukopis. Klukům musím pochválit, byly tam velmi dobré individuální výkony. Na druhou stranu to byl týmový fotbal. Jsem spokojený s výsledkem i předvedenou hrou,“ jasně řekl Petr Voříšek, kouč Děčína.

Zatímco jeho tým na jaře šlape, na podzim suverénní Dobroměřice ztrácejí. „Dobroměřice mají zkušený tým, ve kterém mají pár kluků, kteří hráli divizi. To je znát. Náš tým se vlastně stále učí, aby se jednou dostal na podobnou úroveň. Hodně je znát střelec Exner. Je nepříjemný, takový hajzlík. Umí dávat góly, Dobroměřice z toho hodně těží. Musím pochválit hezké prostředí a jejich fotbalový areál. Nedivím se, že hrají tak dobře, asi jim to funguje,“ pochválil soupeře.

Děčín stáhl náskok lídra na jedenáct bodů, Voříšek je ale přesvědčený, že o vítězi soutěži je rozhodnuto. „Upřímně, Dobroměřice jsou někde jinde. Je možné, že něco podcení, nebo do toho nepůjdou naplno. Ale stále jsou odskočené. Měly by postupovat dva týmy, takže my prostě potřebujeme uhájit to druhé místo, aby se ten děčínský fotbal někam pohnul. Děláme všechno, aby se to podařilo,“ dodal Petr Voříšek.