Další klopýtnutí má na svém kontě Junior Děčín. Ten sice v Bezděkově vyhrál první poločas, nakonec se ale domů vracel s porážkou 2:3. „Samozřejmě nás to hodně mrzí. Herně jsme byli lepší ale rozhodly tři chyby naší obrany,“ kroutil hlavou vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

„Vyrovnávací branku jsme dostali hned na začátku druhého poločasu, asi špatná koncentrace. Třetí gól pak přišel po chybě z autového vhazování. Celkově jsme hráli komplikovaně, tahle ztráta je naprosto zbytečná,“ dodal.

Dobkovice si opět doma s chutí zastřílely, když Pokraticím nasázely bůra. „Myslím si, že vítězství odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Za sedm minut jsme dali dva góly, to nám hodně pomohlo. Pak to bylo místy trochu rozhárané. Rozhodl třetí gól, pak už jsme to v klidu dohráli,“ pochvaloval si spokojený trenér Zdeněk Štol, jehož tým je zatím devátý. „Máme přeci jen k dispozici více hráčů, můžeme to prostřídat a hrajeme v jiném tempu. Je to pak znát,“ připomněl.

Nečekanou výhrou 6:1 si přivezli fotbalisté Heřmanova z půdy Českých Kopist. Hattrickem se na tom podílel zkušený záložník Tonda Čapek. „Musím kluky opravdu pochválit, hráli výborně. Byli jsme lepší a zahodili další velké šance. Výborně zahrála středová řada – Tonda Čapek, Zdenda Čapek a Radek Rojko. Naši krajní hráči Radim Majerik a Kamil Dančo dělali domácím obráncům velké potíže. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě, před zápasem bychom takový výsledek nečekali. Jsme za to samozřejmě moc rádi a věřím, že nám to pomůže do dalších zápasů,“ usmíval se asistent heřmanovského trenéra Vladimír Vašák.

Union Děčín v Křešicích nepřekvapil, prohrál 0:6 a je stále na dně celé tabulky.

Křešice – Union Děčín 6:0 (2:0) B: Janča 2, Faust, Loula, Kühn, Limberk. R: Faigl. ŽK: Větvička, Tuháček – Eichelmann, Pospíšil, Antoš. ČK: Ěichelmann. Diváci: 20.

České Kopisty – Heřmanov 1:6 (1:2) B: Tůma – Ant. Čapek 3 (1 z PK), Dančo 2, Cimpl. R: Hrneček. ŽK: Hýř, Fr. Kutzler, Podaný, Burza – Aug. Čapek, Z. Čapek, Gina. Diváci: 45.

Bezděkov – Junior Děčín 3:2 (1:2) B: Bartůněk, Yaremchuk, Pištora – Vicany 2. R: Teska. ŽK: Kříz, Hlavsa, Jindřich, Půčala – Vait. Diváci: 50.

Dobkovice – Pokratice 5:0 (2:0) B: Vondráček 2, J. Dyrynk 2, Knespl. R: Vlašič. ŽK: Vondráček, J. Dyrynk, Šmalcl – Meško, Pohl, Chvála, Novák. Diváci: 50.