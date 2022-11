Druhý zůstává Proboštov, který devátou podzimní výhru urval až po penaltovém rozstřelu. Po 90 minutách byl stav s Modrou 1:1, na penalty vyhráli domácí 5:4 a na vedoucí Bílinu ztrácejí bod. „Byl to vyrovnaný zápas, první poločas byl z naší strany špatný, ale do druhého jsme se zvedli vyrovnali a mohli i vyhrát. Nakonec to byl remízový zápas a díky brankáři, kdy Jarda Kovačka chytil tři penalty, jsme získali s Jiskrou Modrá druhý bod a těžký zápas proti kvalitnímu soupeři zvládli,“ uvedl předseda vítězného celku Michal Račuk.

„Sehráli jsme velmi dobrý zápas, podle mě jsme tady měli vyhrát. Měli jsme to dobře rozehrané, ale domácí vyrovnali. V penaltovém rozstřelu nás pak poškodil sudí, který domácím uznal gól, který podle mě tedy za brankovou čarou rozhodně nebyl. Je to pro nás ztráta,“ pravil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Dolní Habartice ve šlágru dominovaly, oslavují titul podzimního mistra!

Spoustu inkasovaných branek a zbytečná dramata prožívali v posledních zápasech fotbalisté Dobroměřic. Změnilo se to až po příjezdu Pokratic, které domácí vyprovodili těsně 3:2, když o jejich výhře rozhodl dvě minuty před koncem Maliňák.

„Konečně přišel úspěch a hlavně hra, jakou si představuji. Něco málo jsme změnili v tréninku, ale hlavně jsme se podívali na video, kde děláme chyby. Víc mluvíme na hřišti, než v kabině. Dneska kluci chtěli vyhrát a to, co předvedli v závěru utkání je toho důkazem. Mám radost,“zakončil krátké hodnocení trenér Dobroměřic David Holeček.

Zvedají se Spořice. Tým, který je zvyklý na jiné příčky v tabulce, bodoval potřetí v řadě. O víkendu venku těsně 1:0 přemohl Mojžíř, když se v 89. minutě prosadil Dvořák. „Věděl jsem, že když nám jeden zápas pořádně vyjde, tak se od toho můžeme odrazit a to se také děje. Jsem rád, že jsme to zvládli, ale dnes tedy s hodně odřenýma ušima a na poslední chvíli,“ oddychl si spořický kouč Rostislav Broum.

„Poslední zápasy je to stále to samé dokola. Musíme lepit sestavu a nemáme dobrý přístup. Tentokrát jsem musel dokonce prosit tři kluky, kteří už nehrají, jestli nám pomůžou,“ popsal naopak starosti Mojžíře jeho kouč Michal Kubec. „Ve hře nám chybí zodpovědnost a chuť se s tím poprat. Někteří hráči si to jdou jen odehrát, a to prostě nejde. Neřekl bych, že Spořice byly lepší a vyhrály zaslouženě. Byl to spíše remízový zápas se dvěma velkými šancemi na obou stranách. Hosté byli ale agresivnější a po vítězství více hladoví než my,“ pokrčil zklamaně rameny.

Dva góly a dvě červené karty obdržel nováček z Nového Sedla, který po trefách Tomáše Holcmana ze druhé půle podlehl Roudnici nad Labem 0:2. V 87. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Jakub Sitár, o tři minuty později viděl další červený kartonek i jeho spoluhráč Karel Krejčík. Druhý gól navíc inkasovali domácí z penalty. „K rozhodčímu se nechci vyjadřovat, nováček to nemá nikdy lehké, ale druhá červená už byla jasná, to kolegovi vytekly nervy. Je to škoda, poločas jsme se drželi, musíme bojovat dál,“ uvedl předseda poražených domácích Jakub Černý.

„Máme tři body, takže jsem spokojený. Hra měla nějaké mouchy, ale bylo to vydřené vítězství, které kluky bolelo,“ hodnotil za hosty trenér Pavel Hoznédl. „Domácí, kteří byli oproti nám hodně zkušení, těžili hlavně z osobních soubojů, kde byli silní. Vozíme body od soupeřů, ale potřebujeme vyhrávat za tři body také doma. Nějaké jsou do konce podzimu ještě k mání, tak věřím, že je urveme a zase se přiblížíme vršku tabulky. Soutěž je letos zatím až překvapivě vyrovnaná, i když teď už se možná první osmička trochu oddělila.,“ doplnil.

VIDEO: Vilémov po kolapsu nutně potřeboval bod. Ve Štětí ho získal

Už na třetí místo se vyšplhal Junior Děčín, který doma porazil 4:1 Libouchec a stává se černým koněm celé soutěže. „Od začátku se hrál bojovný fotbal se zajištěnými obranami. Druhou branku jsme dali po chybě brankáře. Libouchec měl tlak, ale obrana v čele s brankářem Plačkem odolávala. Hosté pak snížili na 3:1, ale Vicany lobem rozhodl. I přes jasný výsledek se hrál vyrovnaný zápas o kterém však rozhodla naše bojovnost, kvalita v zakončení a jistota brankáře,“ pochvaloval si Miroslav Tyl, vedoucí Junioru.

Dost podobně to viděl i kouč Libouchce Václav Strádal. „Za mě jsme odehráli nejlepší utkání tohoto kalendářního roku. Byli jsme lepší, což uznali domácí i diváci, ale paradoxně jsme po hrubých individuálních chybách prohráli 1:4. Děčín měl velké štěstí, my obrovskou smůlu. Navíc jsme přišli o dva hráče, těžko se to hodnotí,“ pravil zklamaně.

Tradiční derby se hrálo ve před skvělou návštěvou Šluknově, kam dorazil Rumburk. Domácí pokračovali ve výsledkovém trápení, hosté slaví po remíze 1:1 výhru po penaltovém rozstřelu. Obě branky padly po rohovém kopu.

„Poslední výsledkové neúspěchy, plné tribuny a atmosféra derby jakoby naše hráče svazovala a nedovolovala jim rozjez zápas ve vyšším tempu. Tlak jsme měli až v závěru. Hosté postupně odpadali fyzicky, ale nikdo z našich hráčů neměl dostatek odvahy či klidu zápas rozhodnout. Výsledek je zklamáním,“ hlesl Jan Plachý, kouč Šluknova.

„My dva body bereme, je to pro nás dobrý výsledek. Bylo to pěkné utkání, mělo to tempo, remíza je zasloužená. My jsme hráli lépe v prvním poločase, v tom druhém nás domácí mačkali, ale moc velkých šancí si vlastně nevytvořili. Derby je ale naše, jsme spokojení,“ usmál se Jan Böhm, vedoucí FK Rumburk.