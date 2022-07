Tým, který trénuje Petr Voříšek, jde do krajské I.A třídy s opět velmi mladým kádrem. Vedení klubu se netají posílení o zkušené fotbalisty. „U všech mladých je perspektiva dalšího zlepšování. S postupem do vyšší soutěže musíme přeci jenom více myslet na zkušenost a zvýšení konkurence mezi hráči,“ má jasno Miroslav Tyl, vedoucí klubu FK Junior Děčín.

Nakonec jste se kýženého postupu dočkali. Minulá sezona tedy byla úspěšná, viďte?

Samozřejmě! Sice jsme postoupili z druhého místa, ale to už dnes není vůbec důležité.

Vy jste druhé místo urvali výbornou jarní části, na podzim to ale docela skřípalo. Co se přes zimu změnilo?

Je pravda, že podzim nebyl podle našich představ. Zbytečně jsme poztráceli body a silným Pokraticím jsme umožnili získat nedostižný náskok. Na jaře jsme zaváhali v úvodu, kdy jsme prohráli s Českými Kopisty a v Chuderově. Jinak jsme zaslouženě bodovali. V domácím zápase proti Pokraticím to byla z naší strany zbytečná remíza. Opět se potvrdilo, že na Děčín se chce každý vytáhnout.

V zimní přestávce se navíc Petr Voříšek přesunul z obrany na lavičku. Prospěla týmu změna trenéra?

Petr by byl i dnes platný na hřišti. Ale po odvolání trenéra Milana Vlčka a příchodu stopera Martina Fejfara jsme usoudili, že se Petr přesune na lavičku jako kouč. Martin Fejfar pak vytvořil stoperskou dvojici střídavě s dorostenci Stránským a Dítětem. Důležitá byla změna v náladě kabiny. Petr sice přešel do role trenéra, přesto se choval, jako by byl jeden z hráčů.

Třesk ve Šluknově! Nový kouč, návrat posil z ciziny. Co je s Mikulou?

Na druhém místě jste museli odrážet Dobkovice a Chuderov. Navíc jste jistě sledovali Podbořany, druhý celek ze skupiny B. Řešilo se tohle mezi hráči v kabině?

V okamžiku, kdy se rýsovala možnost postupu z druhého místa, jsme se vůbec neohlíželi za svá záda. Chtěli jsme postoupit, druhé místo bylo prostě povinností. Všechny nás zajímalo jenom postavení druhého celku ze sousední skupiny I.B třídy. Když Podbořany zaváhaly, tak jsme pod tlakem přišli o lehkost. Bylo to přirozené, v závěru jsme některé výhry doslova vydřeli.

Evidujete přes letní pauzu nějaké změny v hráčském kádru?

Až po dohrání soutěže jsme si uvědomili, jak mladý celek máme. Věkový průměr hráčl je zhruba 22 let, navíc další dva zařadíme z našeho dorostu. U všech mladých je perspektiva dalšího zlepšování. S postupem do I.A třídy musíme přeci jenom více myslet na zkušenost a zvýšení konkurence mezi hráči. V současné době máme celek složený výhradně z našich odchovanců a děčínských hráčů. Výjimkou je pouze Martin Fejfar, který vyrostl fotbalově v Modré.

Takže hledáte zkušenost…

Ano. Proto jsme velice rádi, že se po několika letech vrací brankář Honza Plaček. V Děčíně vyrostl, chtěl se vrátit už před několika lety. Až dnes přichází jako sportovně a lidsky vyzrála posila. Chtěli bychom celek ještě doplnit o dva zkušenější hráče, vše je ale v jednání. Teprve poté budeme řešit případné odchody.

Zahájili jste už letní přípravu?

Ano, začali jsme 26. července. Příprava bude krátká a intenzivní, trénovat budeme třikrát týdně na Máchovce. Zatím jsou domluveny tři přátelské zápasy. V sobotu 30. července od 11 hodin hostíme ambiciózní Žibřidice, 6. srpna hrajeme od 10.30 na Máchovice proti FK Ústí nad Labem B a generálku máme o týden později od 17.30 na půdě České Kamenice.

Jaké ambice bude mít Junior Děčín ve vyšší soutěži? Čekají na vás také tři zápasy proti okresním celkům.

Určitě bychom nechtěli hrát o sestupu. Dnes mají skoro všechny týmy problémy s hráčskými kádry. Úroveň soutěže proto posoudíme po několika zápasech. Na okresní derby se samozřejmě těšíme.

Vilémov ztratil dva zkušené a klíčové hráče. Kým je chce nahradit?

Může postup pomoct děčínskému fotbalu jako takovému?

Samozřejmě. Postup do I.A třídy je pouze dalším krokem. Cílem v budoucnosti je účast v krajském přeboru. Nechceme ale spěchat. Vyšší soutěž je otázkou podmínek a hlavně financí. Je potřeba si uvědomit, že fotbal má na rozdíl od jiných kolektivních sportů devět až deset výkonnostních stupňů. Tady už nejsme tak optimističtí.

Do nové sezony tedy bude trénovat i nadále Petr Voříšek?

Ano. Petr má chuť a chce dál fotbal v Děčíně posouvat.

Jak je na tom v současnosti vaše mládež?

Tady jsme spokojeni. Dorostenecké celky sice sestoupily z divize, ale starší žáci vyhráli přebor. Mladší obsadil třetí místo. Přípravky se umísťují na předních místech krajských soutěží. Dnes máme dvanáct mládežnických celků. Poprvé v historii máme kromě dobrovolných trenérů i dva trenéry na plný úvazek. Petra Voříška, který krom trénování A týmu zastává funkci šéftrenéra. Pak také Marka Vicanyho, který se kompletně stará o přípravky. Oba se angažují i mimo klubové závazky. Provádějí sportovní činnost s dětmi základních a mateřských školy. Zvedají se nám počty mladých fotbalistů, to je v dnešní době určitě dobře.

Jak na klub doléhají starosti poslední doby?

Doba je samozřejmě mimořádně složitá pro všechny. Velice důležitá je pomoc města Děčína, bez které je naše činnost nemyslitelná. Určitě si nestěžujeme a jsme za ní vděční. Všichni, kdo bez rozdílu sportu pracují s mládeží, dělají společnosti mimořádnou službu. Proto mě docela mrzí, když někdo tuto podporu kritizuje. Dnes je, více než kdy jindy, potřeba zvažovat vydání každé koruny. Rovněž tak i společenskou důležitost sportu. Někdy si říkám, zda by nebylo lepší místo opravy sto metrů chodníku stejné peníze investovat do sportování děti. Proto budeme ještě více sledovat výsledky podzimních komunálních voleb.