Třetí Dobkovice prohrály v Křešicích, ve druhé skupině navíc padly druhé Podbořany. Junior má tak více bodů. Naposledy doma porazili Unčín 7:2. „Bylo to podprůměrné utkání, ve kterém jsme splnili povinnost. Hráči se jen těžko dostávali do tempa. Po změně stran hosté dohrávali v devíti, bez jednoho vyloučeného a jednoho zraněného hráče. Přidali jsme další branky a zahodili další šance,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí Junioru. Děčín nasázel už 119 branek a má nejlepší útok v celé soutěži.

Šňůru výher přerušily Dobkovice, které nečekaně padly v Křešicích 1:3. „Za posledních deset dní se nám prakticky rozpadl tým. Chybí vykartovaný Jára Dyrynk. Michal Štol má problém s kolenem, asi má po sezoně. A David Kutzler má zápal plic. Nastoupil tak každý, kdo měl nohy. Sice jsme vedli, ale pak jsme předvedli až dětské chyby. Naivně jsme domácím darovali dvě penalty. Pak jsme to otevřeli a dostali třetí branku. Nezasloužili jsme si vyhrát, nemáme kvalitu, musíme lepit sestavu,“ kroutil hlavou Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Na šesté místo poskočil Heřmanov, který v Chlumci dominoval a vyhrál tam vysoko 7:0. „Od začátku jsme to kontrolovali, Chlumec byl hodně slabý, až mě to překvapilo. Vzadu byl pomalejší, takže gólově řádil Kamil Dančo. Domácí snad neměli nic, vyhráli jsme naprosto zaslouženě,“ usmíval se Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

V brance už stál po dlouhé pauze Aleš Topolančin. „Patrik Herák, který chytal místo něj, stejně odchází,“ připomněl Rojko. Právě šesté místo by chtěli heřmanovští fotbalisté udržet i po 30. kole.

„Bylo by to fajn. Bod je za námi Česká Kamenice, tu máme v posledním kole. Tak uvidíme,“ dodal Rojko.

Právě Česká Kamenice dostala na půdě Chuderova sedmibrankový debakl. „Měli jsme problémy se sestavou. Hráli kluci, co třeba tři roky nekopali. Na to se nebudeme vymlouvat, odehráli jsme to blbě, byla tam spousta chyb. Udělali jsme tam akorát ostudu. Snad to napravíme. Teď chybělo devět lidí, kteří by normálně hráli,“ stěžoval si Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Poslední Union Děčín na půdě prvních Pokratic nepřekvapil. I tady se zrodil vysoký výsledek 7:0.