Fotbalisté Děčína po skvělé podzimní části mluví o útoku na postup do krajského přeboru. Ovšem první dvě jarní kola jim vzala vítr z plachet. Po domácí smolné porážce od prvního Proboštova Junior ztratil všechny body u nováčka. V Novém Sedle prohrál 1:2.

Zklamaný střelec Děčína Marek Vicany. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Domácí udeřili těsně před koncem prvního poločasu, když se trefil Sitár. Ten samý hráč zvýšil v 77. minutě na 2:0. Za Děčín korigoval Marek Vicany, ale až v nastaveném čase. A to bylo pozdě. „Do naší sestavy zasáhla absence zraněných hráčů. Chyběl Šmalcl, Dítě nebo Vait. Ovšem ani to nemůže být omluvou pro slabý výkon celého týmu. Hráči si neporadili s hrbolatým terénem a s velkou bojovností domácích hráčů, kteří byli zkušenější. Úroveň hry často dosahovala kvality okresního přeboru,“ zlobil se Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

Hosté byli směrem dopředu prakticky bezzubí. „Za celý zápas jsme si vlastně nevypracovali jedinou brankovou příležitost. V závěru jsme sice dali gól, ale bylo to z rozehraného rohového kopu. Domácí nebyli lepším týmem, ale do hry vložili srdce. My jsme prostě zklamali a máme druhou jarní prohru,“ dodal Tyl.

Děčín tak na první Proboštov ztrácí už sedm bodů. V dalším kole doma hostí nebezpečný Šluknov.