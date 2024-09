„Hráli jsme špatně, bylo to o přístupu a ten kluci prostě neměli dobrý. To si nemusíme nalhávat. Neštěmice mají velkou kvalitu. Bohužel byl vidět, že chtějí daleko víc vyhrát. Od prvních minut to bylo jasné. My si musíme uvědomit, že nám nestačí jenom ta fotbalovost. To platilo v I.A třídě, tady je to úplně o něčem jiném,“ kroutil hlavou Petr Voříšek, trenér Junioru Děčín.

Ten by možná rád zamíchal sestavou, vlastně to ale ani nemůže udělat. „Ono se řekne udělat změny. Ale nás v současné době prostě není moc. Musíme to doplňovat hráči B týmu nebo dorostu. Je stále vidět, že nám chybí zkušenosti, proti nám stojí týmy, které jsou v přeboru řadu let. Je to prostě znát,“ pokrčil rameny.

Na řadu přichází otázka případného zimního posílení týmu. Co na to Voříšek? „Samozřejmě to v hlavě mám, aktuálně bychom potřebovali několik kvalitnějších a zkušenějších kluků. Otázkou je, jak dopadne podzim. Já samozřejmě věřím, že se zvedneme a v tabulce se posuneme. Až skončí podzim, tak to budeme řešit podle situace,“ dodal.

Pokratice (bílá) doma remizovaly s Juniorem Děčín 3:3. Druhý bod pak získaly v penaltách. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

S porážkou 0:3 se vrátil z Proboštova druhý zástupce Děčínska v přeboru. Jílovští fotbalisté, kteří nenastoupili v kompletní sestavě, ale prohráli naprosto zbytečně. „Když řeknu, že jsme byli lepší, tak budu asi vypadat jako blbec,“ zasmál se Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

„Teď vážně, klukům se vlastně nedá nic vytknout. Byli jsme silnější na míči, měli šance, ale bohužel jsme ani jednu neproměnili. Proboštov šel do vedení, v závěru jsme to museli otevřít a dostali jsme další dvě branky. Ale výkon to z naší strany paradoxně nebyl špatný. To jediné nás může trochu uklidnit. Nebyli jsme kompletní, chyběli Pícha, Příhonský nebo Gaher. Kluci, kteří je zastoupili, se s tím skvěle popasovali. Bohužel, výsledek je pro nás hodně krutý,“ uzavřel vše Barilla.