„Nevěřím, že by se mohl kraj dohrát. Je to amatérská soutěž, nedovedu si to představit“, má jasno kapitán Jiskry Modré Martin Fejfar.

Tým z Děčínska si na jaře ani nekopl. První zápas se díky špatnému terénu nehrál, vzápětí byla soutěž přerušena. „Po vydařeném podzimu jsme se na jaro náležitě těšili. Bohužel nastala situace, jaká nastala a je nutné se s tím smířit. V životě jsou důležitější věci než fotbal,“ zdůraznil.

Ačkoliv stále existuje varianta, že se krajské soutěže dohrají. Stoper Modré tomu ale nevěří. „ Krajský přebor je amatérská soutěž, takže si nedokážu představit, jak by se to mohlo dohrát. Navíc si myslím, že i když by se situace brzy uklidnila, hodně lidí bude mít dost jiných starostí,“ přemítá nad celou situací.

Přesto by se hráči, kteří za Jiskru nastupují, neměli jen tak válet na gauči. „Musíme počítat, že by se to třeba dohrálo. Každý se udržujeme individuálně. Jak jsem řekl, jsme amatéři, takže je to na každém z nás, jak k tomu přistupuje,“ pokrčil rameny.

Martin má v týmu mladšího bratra Tomáše, šéf klubu Ladislav Michalec je jejich dědečkem. Ten strádá ještě víc. „Vzhledem ke svému věku je hodně opatrný. Snažíme vyhýbat osobnímu kontaktu, takže si spíš voláme. Pro něj je fotbal vlastně vším a najednou o něj z ničeho nic přišel. Doufejme, že nakrátko,“ pousmál se.

Sportovci, stejně jako řada dalších lidí, prožívajítěžké období. „Sportovní aktivity jsou teď hodně omezené, nicméně i tak se prostor najde. Občas si s bráchou chodíme zatrénovat, ale bohužel, není to ono. Fotbal je pro nás součást života. Tréninky, parta, zápasy – to nám chybí. Zároveň ale věřím, že brzy bude po všem a budeme se moct opět vrátit k tomu, co nás všechny baví a naplňuje,“ doufá.

Nařízení vlády nepodceňuje, ví, že není radno nic podceňovat. Nošení roušky je automatické. „ Samozřejmě. Nevidím v tom žádný problém. Nastalo prostě období, kdy je potřeba být zodpovědný a podle toho k tomu přistupovat,“ dodal.