Poslední dva zápasy? Zmar. V derby proti Modré to bylo herní trápení, soupeř nakonec vyhrál na penalty. „Vedli jsme, Modrá byla zoufalá. Ale jako by na nás padla deka. Půlka týmu dostala strach, hráči se schovávali, nezvládli jsme to psychicky,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Naposledy jílovská parta prohrála v Kadani 0:1. „Tady to bylo herně daleko lepší. Celý zápas jsme byli lepší, soupeře jsme skoro nepustili k naší brance. Ale koncovka, finální fáze nebo ta poslední přihrávka…to nám prostě nejde,“ pokrčil rameny.

Jílovské ambice sahaly do horní poloviny tabulky. V tomhle ohledu je aktuální sezona zklamáním. „Hrajeme na krásu, ne na efekt. Musíme prostě tu hru zrychlit. Spoustu situací řešíme prostě špatně. Když nehraje Jusťák, chybí nám v útoku ten gólový zabiják. Nedá se nic dělat. Tuhle sezonu už nějak doklepeme, hodíme to za hlavu a pomalu se budeme soustředit na tu další,“ dodal kouč Jílového.

Naopak veselo je ve Vilémově. Nejlepší tým jarní části sbírá jednu výhru za druhou. Celek s nejlepší obranou v soutěži si dojel pro výhru 5:2 na hřiště Slavoje Žatec. „První Domoušice si náskok uhájí. My chceme udržet druhé místo před Srbicemi a zkusit postoupit z něj,“ uvedl vilémovský trenér Vlastimil Chod, který přiznal, že měl po středečním semifinále krajského poháru ze zápasu obavy.

„V týdnu jsme cestovali do Litoměřic, o víkendu další dálku do Žatce, ale pro nás je to všude daleko. První poločas byl takový pomalejší, ospalejší. Nebyli jsme dominantní. Ve druhé půli domácím docházely síly, my jsme si pomohli hattrickem Patrika Havla a zápas zvládli.“

Všem aktérům zatrnulo v 26. minutě, kdy musel střídat žatecký Pavel Klíč. „Měl nějakou slabost, ale jazyk zapadlý neměl a pomoc se dostavila rychle, tak věříme, že vše bude v pořádku,“ dodal Chod.

Poslední Modrá hostila právě první Domoušice. Zázrak se nekonal, Jiskra prohrála 1:4 a její situace je tak tři kola před koncem kritická.