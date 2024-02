Velká marodka. To byl hlavní důvod podzimního zmaru Jílového. Těžkou hlavu z toho měl i trenér Ondřej Barilla. „Jsem rád, že to je za námi. Byl to pro mě, jako trenéra, nejhorší podzim v životě. Jednoznačně to ovlivnila řada těžkých zranění klíčových hráčů. Na naší hře se to neskutečně podepsalo. Kdyby se zranil jeden, dva. Ale nám chybělo i osm hráčů. A to je moc. Sestava se neskutečně lepila. Chodili lidi ze staré gardy, nebo třeba Kuba Kolář, který už fotbal vlastně nehraje. Přesto si myslím, že jsme do některých zápasů mohli dát více a mohli mít i více bodů. Někdy chybělo i štěstí,“ ohlédl se za špatnou první polovinou sezony jílovský kouč.

Ten dokonce vedení klubu nabídl svou rezignaci. Nakonec ale na lavičce zůstává. „Rozhodně to ale nebylo tak, že bych řekl – nebaví mě to, jdu, na tým kašlu. Spíše jsem vedení nabídl, jestli by ta změna neprospěla a nepřišel by někdo, kdo by tomu dal větší přínos. Na druhou stranu jsme byli v situaci, kdy by to nezměnil jakýkoliv trenér,“ zdůraznil.

Zimní příprava ale dává předposlednímu týmu tabulky poměrně zajímavé naděje do jarní části sezony. „Jsem zatím spokojený, vypadá to dobře. Účast je dobrá, vrátilo se několik zraněných hráčů. Pomalu trénuje Tomáš Feledi, měl by se uzdravit Radim Příhonský. Chodíme trénovat dvakrát týdně, měli jsme i menší soustředění. Jen budeme mít méně přátelských zápasů. Začneme až tento víkend v Roudnici proti Dušníkům. Pak máme doma Šluknov a měli bychom ještě hrát s Novým Borem. Měli jsme více nabídek, třeba od Skalice. Ale opravdu chci eliminovat riziko zranění, na což jsme doplatili třeba v minulých přípravách,“ vysvětlil.

Jílové hlásí změny v kádru a dvě nové posily. „Z Březin jsme získali Kubu Píchu, který tady už hrával. To by měla být velká posila. Ještě tady máme mladého dorostence z Neštěmic, který vypadá dobře a teď právě jednáme o jeho příchodu. Podle mě už další posily nejsou potřeba. Pokud se nám všichni uzdraví, tak máme dobrý kádr, ta osa je jasná,“ pokýval hlavou.

Barilla přesto nemá k dispozici všechny hráče, někteří jsou stále ve stavu zraněných. „Bílek je po operaci, vrátit by se měl za dva, tři měsíce. Dva měsíce nebude Farkaš, zraněný je stále Folprecht. Gaher sice trénuje, ale stále má problémy s kolenem,“ doplnil.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Jílovský trenér navíc musel vyhodit jednoho hráče, jehož chování absolutně nezapadlo do týmového ducha. „Vyhodil jsem Emila Mikulu. Jeho chování vůči ostatním bylo hrozné. To nemá s fotbalem nic společného. Takového člověka tady nechci, to radši budu hrát sám. Je to moje chyba. Vedení ho nechtělo, já se za něj postavil a takhle se mi odvděčil. Za ten podzim se nabízel několik klubům, trénoval všude možně. To je špatně,“ zakroutil nevěřícně hlavou.

Do druhé poloviny krajského přeboru tak jde tým, který si střihl i soustředění na nedalekém Sněžníku, s optimismem. „Zdravé jádro týmu tady je, počty hráčů by měly být dobré. Věřím, že uděláme hodně bod, chceme se poprat o záchranu. Základ ale je, aby nás fotbal bavil. Což se na podzim rozhodně nestalo. Často jsme ty zápasy chtěli vlastně jenom odehrát. Každý se vnitřně ptal, kolik zase dostaneme gólů. Byli jsme v situaci, kdy jsme prostě nemohli myslet na vítězství. Šest bodů není moc, kádr máme minimálně na střed tabulky. Dáme do toho všechno a uvidíme, na co to bude stačit,“ věří Barilla v lepší zítřky.

Závěrem se zahleděl do budoucnosti. „Jak už jsem řekl, tak teď už do kádru není potřeba sahat. Na druhou stranu víme, že to v dalších letech stačit nebude. Máme tady starší kluky, jako Ondra Michl nebo Michal Just. Nebudou hrát věčně. Takže už se během jarní části budeme muset ohlížet někam jinam,“ dodal na závěr trenér FK Jílové.