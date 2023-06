„V poli jsme měli určitou herní převahu, ale na to se nehraje. Hraje se na góly a v tom jsme v poslední době bídní. Jsou tam nějaké pološance, ale to je prostě málo. Soupeř nám pak dá branku po naší chybě, kdy tam byl nepřehledný závar. Byl to zápas o jednom gólů. Aktuálně už nechodíme ani trénovat, půlka týmu hraje se sebezapřením. Víceméně tu sezonu dohráváme. Teď nás čeká poslední zápas v Horním Jiřetíně. Ten chceme vyhrát, abychom měli veselejší rozlučku,“ řekl Ondřej Barilla, kouč FK Jílové.