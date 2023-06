„Byl to zápas, kde už oběma týmům vlastně o nic nešlo. Hra tomu odpovídala, nehrálo se v nějakém extra tempu. Takže jsme si mohli zahrát takový klidný fotbal. Máme dva body, ale podle mě měly být tři. Kombinačně jsme byli lepší, ale prostě jsme nedávali šance. Jenom Příhonský tam měl snad tři. Na šance jsme tedy vyhořeli. Ale dva body bereme. S osmým místem jsme spokojení,“ zhodnotil vše Ondřej Barilla, kouč FK Jílové.

KOMENTÁŘ: Postupový sen? Z divize se naopak stává nedostupná luxusní destinace

V nejvyšší krajské soutěži se nakonec na poslední chvíli měnil počet sestupujících. Jelikož Brná, vítěz přeboru, odmítl účast v divizní soutěže, do I.A třídy padají hned tři týmy. K Lovosicím a Hornímu Jiřetínu se přidal sdružený tým Ústí n. L./Domoušice.

„Já nejprve slyšel, že Brná do divize chce. Na druhou stranu, kdyby se mě někdo zeptal, zda bychom tam chtěli, tak bych asi taky nechtěl. Hrát divizi je prostě rozdíl. Brná by podle mě musela výrazně doplnit kádr, navíc jejich hřiště není zrovna ideální. Myslím si, že udělali dobře, že zůstávají. V klidu si mohou zahrát krajský přebor, budou určitě vyhrávat a hrát na špici. Je to lepší, než se v divizi motat někde na konci tabulky,“ dodal Barilla.