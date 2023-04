Jílovští nastoupili na domácím trávníku letos poprvé. „Vzhledem k průběhu musím být spokojený. Most je silným a kvalitním soupeřem, u nás to na relativně těžkém terénu jasně ukázal. Po většinu zápasu byl lepším týmem. My jsme to zase dobře zvládli v obranné činnosti. Hosté sice měli výrazný tlak, větší šance jsme paradoxně měli my. Velká škoda, že druhou branku nepřidal Emil Mikula, který tam byl dva metry od prázdné branky. Přesto výsledek a dva body určitě beru,“ usmál se Ondřej Barilla, kouč Jílového.