Jeho svěřenci přitom v Ledvicích nezačali vůbec špatně, v 11. minutě je dostal do vedení Žáček. „Prvních dvacet minut bylo z naší strany dobrých. Dali jsme branku a měli tam další zajímavé situace, které jsme mohli vyřešit lépe. Pak jsme ale vyklidili pole, přenechali soupeři střed hřiště. Ledvice nás začaly přehrávat, nakonec byly lepším týmem a vyhrály zaslouženě. Měli více rozdílových hráčů v situacích jeden na jednoho. Byli taky trošku jinde v rychlosti. Nevím, kde takové lidi berou,“ hořce se usmál.

Barillu mrzel také fakt, že vyrovnávací branka Ledvic přišla v nejhorší možný moment. „Dostaneme gól v tříminutovém nastavení prvního poločasu. A ještě z rohu. To už prostě musíme ukopat. Ledvice daly vítěznou branku čtvrt hodiny před koncem. Kdybychom vedení drželi co nejdéle, tak by domácí znervózněli,“ konstatoval.

Na kdyby se ale nehraje, Jílové se v tabulce dostává do prekérní situace. „U hráčů mi chybí větší chuť se o to porvat a větší vůle po vítězství. Je to zatím takové nemastné, neslané. Nečekal jsem, že nám Feledi bude až tak chybět. Je to právě ten rozdílový hráč do středu hřiště,“ zakroutil hlavou.

Zápasů je ale ještě hodně, Barilla rozhodně neskládá zbraně. „Je to začátek, který jsme rozhodně nechtěli. Je potřeba více bojovat. Více hráčů musí přijmout zodpovědnost, nemůže to být na dvou, třech hráčích. Musíme věřit, že se to zlepší. Teď máme doma Vilémov, tak doufám, že to zvládneme,“ dodal kouč FK Jílové.