„Pro nás je to velká škoda, Kadaň byla hratelná. Možná se projevila absence našich vykartovaných hráčů Kuby Píchy a Ondry Michla. Navíc chyběli Reichelt s Doubkem. Kdyby jsme byli v silnější sestavě, mohlo to vypadat jinak,“ hlesl Ondřej Barilla, kouč FK Jílové.

Bezbrankový stav zlomila Kadaň ve 42. minutě, kdy se trefil Zápotocký. Minutu před koncem zápasu si pak dal vlastní gól Příhonský. V 90. minutě sice snížil prvním jílovským gólem v jarní části Just, ale stačilo na kosmetickou úpravu výsledku.

„Ve finále byla Kadaň asi o gól lepší. Klukům toho nemůžu moc vytknout, předvedli daleko lepší výkon, než před týdnem v Oldřichově. Bojovali, chtěli vyhrát. Byli jsme často ve vápně soupeře, dali tyčku, břevno. Ale bohužel. Bylo to o prvním gólu a ten dala Kadaň,“ kroutil hlavou Barilla.

„Myslím, že z naší strany celkem povedený vstup do jara. Zvládli jsme jako generálku pohár, pak dvě vítězství, ale ještě bych si uměl představit lépe nakládat s našimi šancemi. Už prvním zápase jara jsme mohli vyhrát výrazněji, teď to bylo v Jílovém podobné, pomohlo nám ale štěstí a vlastní gól domácích. Takhle se klepeme o výsledek až do samého závěru a to stojí hodně sil. Ale je to také o rozehranosti, startu druhé půlky sezony. Věřím, že se tohle bude zlepšovat a ještě vystoupáme tabulkou,“ uvedl kadaňský fotbalista Martin Kocík.

Jílové zůstává na předposledním místě tabulky. Další špatnou zprávou je, že bodují sousedé v tabulce. Čtrnáctý Žatec doma porazil Oldřichov, dvakrát v řadě už bodovala poslední Krupka.

„Kluci nejsou v pohodě, potřebovali by se prostě chytit. Na míči prostě není taková síla jako u soupeřů, kteří mají 25 bodů. Nejsme na tom dobře psychicky, jsme stále pod tlakem. Utápíme se v tom dál, ale ve hře je ještě hodně bodů. Potřebujeme prostě nějak vyhrát, to nás nakopne,“ dodal jílovský trenér.