„Pro diváky pěkný zápas, Kadaň jsme kombinací přehrávali. Za stavu 3:2 jsme mohli rozhodnout, bylo tam hodně šancí. Hosté to otevřeli, my jsme to ale nepotrestali. Vyhráli jsme ale podle mě zaslouženě a opět se nám dýchá volněji. Dostali jsme pod sebe další týmy, spodek tabulky sice taky boduje, ale naše situace se zase zlepšila,“ pravil Ondřej Barilla, kouč Jílového.

„Byla to docela divočina, ale myslím, že remíza by zápasu slušela více. My se bohužel potýkáme s neproměňováním branek ve vyložených šancích a teď jsme na to opět dojeli. Škoda. Musíme to pustit z hlavy a připravit se na další střetnutí,“ má jasno kadaňský kouč Jiří Hořínek.

Ale abychom Jílové jenom nechválili. Trenér Barilla si postěžoval na tři inkasované branky. „Všechny jsme vlastně dostali po standardních situacích. Bylo vidět, že nám ve vápně hodně chyběl Michal Just, který to dokáže organizovat. Třetí branku nám dal kadaňský kapitán, na kterého jsme se vyloženě připravovali. Naštěstí nás to body nestálo,“ dodal na závěr.

Ve středu 17. dubna navíc hostí Jílové v rámci dohrávky předposlední tým Ústí nad Labem/Domoušice. Startuje se od 18 hodin.