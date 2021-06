„Chodíme trénovat dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. V podstatě proti sobě hrajeme fotbálky. Má to docela úroveň, scházíme se v dobrém počtu. V tomhle ohledu panuje spokojenost,“ pochvaloval si Pavel Salava, kouč Jílového.

Tým z Děčínska zatím sehrál dva přípravné duely. Oba prohrál. Novému Boru podlehl 0:1, Krupce 1:3. „Proti Boru jsme měli horší první poločas, kdy byl soupeř lepší a dal také jedinou branku. Po změně stran hostům docházely síly, my jsme měli více ze hry, ale nedokázali se prosadit v útoční fázi. Citelně nám schází oba zranění útočníci. Mimo je Michal Just i Viktor Bílek,“ smutně konstatoval.

Proti Krupce odehrálo Jílové solidně prvních dvacet minut. Pak šel výkon rapidně dolů. „Do utkání jsme vstoupili aktivně, do 20. minuty byl náš přístup v pořádku. Pak jsme ale nepochopitelně přestali hrát a nechali soupeře, aby si dělal, co chtěl. Druhý poločas se to sice zlepšilo, prohru jsme ale neodvrátili,“ poznamenal.

V sobotu 19. června hraje Jílové další přípravu v Proboštově. „Jako každý rok bychom chtěli tu klasickou přípravu začít v půlce července, rádi bychom trénovali třikrát v týdnu. Uvidíme, jestli bude turnaj v Ledvicích, kde jsme hrávali. Otázkou je, jak to bude s dovolenými. Domluvený už máme přípravný zápas se Skalicí,“ prozradil.

Jílovský kádr by neměl doznat velkých změn. „Na papíře ten tým máme pohromadě, nemáme indicie, že bych chtěl někdo skončit. Jako každý rok končí Zdeněk Červenka. Ale vždy, když je potřeba, tak dorazí. Má své zkušenosti, pořád patří k nejlepším, v případě potřeby bude k dispozici. Co se týče nových hráčů, tak vlastně není potřeba nikoho přivádět. Samozřejmě musíme z dlouhodobého hlediska fungovat v plném počtu,“ dodal Salava.