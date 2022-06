„Vydařila se nám hlavně druhá polovina sezony. Moc nás není, takže si myslím, že to je pro nás dobrý výsledek,“ prozradil student gymnázia.

Prokope, v posledním zápase proti Lovosicím jsi dal čtyři branky. Jak padly?

První gól jsem dal v osmé minutě levou nohou na dorážku před brankou. Druhý padl také levou, přišla mi přihrávka od spoluhráče a mírným skluzem jsem míč dostal do branky. Třetí gól byl pravačkou, když jsem utekl za obranu a střelu umístil na zadní tyč. Poslední, čtvrtý gól se mi podařil v poslední minutě levou nohou po výkopu našeho gólmana a umístil jsem ho na přední tyč.

V krajském přeboru jste skončili na druhém místě. Jsi spokojený?

Ano, jsem. Vydařila se nám hlavně druhá polovina sezony. Nás kluků je v týmu málo, tak si myslím, že jsme společně dosáhli krásného výsledku.

Celkově jsi nasázel 29 branek, stal si si nejlepším střelcem celé soutěže. Sledoval jsi průběžné pořadí?

Abych pravdu řekl, o tabulce střelců jsem neměl tušení. Dozvěděl jsem se o ní od kamaráda až ke konci sezóny. Pak už jsem ji sledoval.

Jak jsi se vůbec dostal k fotbalu?

Na fotbalový nábor šla původně moje starší sestra, která dostala leták ve škole. Já chodil do mateřské školy, bylo mi čtyři a půl roku. Sestra to vzdala. Já věděl, že to je hra, která mě bude bavit a kterou budu mít rád. Od té doby fotbal hraju.

Co tě na fotbale nejvíce baví?

Na fotbale mě nejvíce baví hra s míčem, když se podaří akce nebo finta, dá se gól.

Co tě po zápase nejvíce bolí?

Po zápase mě nejvíce bolí svaly na stehnech.

Prokop Holub střílel branky za mladší žáky FK Rumburk.Zdroj: archiv Prokopa HolubaJistě máš fotbalové sny a cíle. Prozradíš nám je?

Rád bych se dostal do anglické Premier League a stal se úspěšným mladým fotbalistou.

Co tvůj fotbalový vzor? Máš někoho?

Mým fotbalovým vzorem je Lionel Messi. Upoutal mě svým životním příběhem. Nevzdal se svého snu stát se fotbalistou a ukázal, že důležitější je mít radost ze hry, než mít metr osmdesát.

Ve své krátké kariéře jsi jistě dal hodně gólů, Který byl podle tebe ten nejlepší?

Na podzim v této sezóně jsem levačkou, svou slabší nohou, umístil pěkný gól do šibenice.

Prozradíš čtenářům co tě kromě fotbalu baví?

Baví mě sportovat, kromě fotbalu si rád zahraji florbal, ping pong a s kámošem basketbal.

Fandíš Spartě nebo Slavii?

Jsem rád za každý hezký fotbal a body pro Českou republiku. Ať už je vybojuje Sparta nebo Slavia.

Co ty a škola? Baví tě?

Škola mě celkem baví. Studuji na gymnáziu a nosím domů jedničky i trojky.