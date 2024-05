Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Srbice jsme porazili zcela zaslouženě. Od začátku zápasu jsme soupeře přehrávali a byli prostě lepším týmem. Ve všech směrech. Ten výsledek je pro hosty ještě milosrdný, za prvních deset minut jsme spálili několik velkých šancí,“ konstatoval Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

Na hřišti je hodně znát, že jílovská sestava se konečně blíží ideálnímu stavu. „Vlastně se nám prakticky uzdravili všichni hráči, poprvé na jaře jsme tak měli kompletní sestavu. Na tom výkonu to bylo znát. Byl to jednoznačně nejlepší výkon v sezoně a možná nejlepší za dobu, co jsem tady. Kluci hráli fakt dobře,“ usmál se.

O tom, kolik týmů bude sestupovat, zatím není rozhodnuto. Zamotat to mohou jiné události. Jako například problémy první Brné, která nenastoupila k utkání proti Neštěmicím. „Tak nějak jsem slyšel, že tam mají problém. Ale to, že teď vůbec nehráli, mě překvapilo. Na druhou stranu si myslím, že sezonu nějak dohrají,“ pokrčil rameny.

Obrovská úleva! Varnsdorf porazil Příbram a slaví vytouženou záchranu

Poslední Krupka už je přeci jen bodově více odskočená, předposlední jsou Modlany, které prohrály jak s Jílovým, tak v posledním kole v Žatci, který je v tabulce třináctý.

„Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Louny jsou na sestup z divize, ale třeba se tam nějak udrží. Beru to tak, že oficiálně z přeboru budou padat dva týmy. Otázka je, co Brná. Mluví se také o tom, že dobrovolně půjdou níž Černovice, Vilémov navíc přechází do jiného kraje. Na nás je, abychom skončili třetí od konce a měli bychom mít klid,“ dodal.