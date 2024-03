„Věděli jsme, že to bude těžké. Přišlo mi, že Lukavec byl oproti našemu zápasu na podzim slabší. Hřiště bylo nerovné, hrbolaté, moc se nedalo kombinovat. Byl to boj. Remíza je ale nakonec zasloužená,“ přiznal Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Zaparkovaný autobus? Junior si na to bude muset zvyknout

Penaltový rozstřel byl hodně dramatický. Heřmanov začal lépe, nakonec ho ale málem projel. „V sedmé sérii rozhodli brankáři. Jejich nedal a náš Páťa Herák dal. Dva body bereme, jsme spokojení,“ přiznal.

Ten se pozastavil nad věkovým průměrem základní sestavy. „Sedm hráčů nad čtyřicet, další nad třicet. Výjimkou byl Kamil Dančo. Někdo byl v práci, někdo na dovolené. Teď bychom měli být nabitější,“ usmál se.

Malšovice vyrazily do Úštěka, kde na ně čekal nováček, který na podzim vyhrál na malšovickém hřišti 2:1. Odveta se nepovedla, tým z Děčínska padl 1:3.

„Terén byl špatný, hrbolatý. Ale pro oba stejný. Domácí se k tomu lépe postavili a prostě to zvládli,“ smutně řekl Josef Florián, kouč z Malšovic. Jeho svěřenci šli brzy do vedení, body to ale nepřineslo. „Možná to klukům vlétlo do hlavy, že to půjde samo. Poločas jsme prohráli a prostě hráli špatně. Byl to spíše boj a domácí byli v těch osobních soubojích prostě lepší. Měli tam tři, čtyři vysoké kluky a prostě nás ukopali,“ kroutil hlavou.

V dalším kole měly Malšovice nastoupit doma, utkání proti Českým Kopistům ale odehrají v neděli od 17 hodin na umělé trávě v Děčíně. „Naše hřiště není dobré, je to jako, když chodíte po mechu,“ dodal Florián.