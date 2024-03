„Co si budeme povídat, byl to infarktový zápas. Začali jsme hrozně a během sedmi minut prohrávali o dva góly. Důležité bylo, že jsme to nezabalili a hráli dál,“ přiznal Aleš Vavroušek, hrající manažer Rumburka.

„Libouchec nebyl směrem do obrany moc dobrý, ale my na tom byli stejně. Každopádně jsme srovnali na 2:2, pak ale přišla chyba v rozehrávce a hosté šli opět do vedení. Naštěstí jsme do poločasu opět srovnali,“ oddechl si.

„Trochu mě mrzí, že jsme to za stavu 5:3 nedotáhli v klidu do konce. Přišly dvě zbytečné a stejné chyby a Libouchec nás gólově srovnal. Naštěstí přišlo nastavení, roh a můj gól. Pro nás je to samozřejmě důležitá výhra,“ neskrýval radost.

„Kopali jsme dvě penalty, které byly jasné. Ani soupeř se nedivil. Celkově to bylo divoké, mohlo to skončit klidně 12:8. Myslím si, že jsme měli více šancí a vyhráli zaslouženě,“ dodal.