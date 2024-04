Jsou sice na pátém místě, ale k medailovým příčkám to mají hodně daleko. Do jarní části…

Raketový vstup do utkání proti Lukavci předvedli fotbalisté Malšovic. V 28. minutě vedli 5:0, během prvních sedmnácti minut zaznamenal hattrick Hynek. Po změně stran k žádnému dramatu nedošlo, tým z Děčínska zapsal zasloužené tři body.

„Měli jsme dobrý nástup, po dvaceti minutách to bylo 3:0: Ten druhý poločas byl vyrovnanější, oni nám dali dva góly z protiútoků. Myslím si, že to byl od nás dobrý zápas. Kluci přenesli na hřiště věci, které nacvičujeme na tréninku,“ pochvaloval si Josef Florián, trenér Malšovic.

Malšovice ale litují ztráty dalšího zraněného hráče. „Pavel Doksanský se tam srazil s jedním klukem z Lukavce a má těžší zranění v obličeji. Odvezli ho do špitálu. Minulý zápas se zase zranil Martin Popčák, ten má zlomený nos. Takže máme dva obránce mimo hru. Ale zase se vrátil můj syn Pepa, tak to nějak dopadne,“ uvedl Florián.

Malšovice jsou aktuálně páté, na druhý Chuderov ztrácí čtyři body. Teď ho čeká bitva na půdě třetích Hostovic, které na jaře hodně klopýtají. „Samozřejmě bychom tu vítěznou sérii chtěli udržet. Teď jedeme do Hostovic, kde na nás čeká tragické hřiště. Kluci to mají v hlavě, uvidíme, jak to tam bude vypadat,“ dodal Florián.

Na šestém místě zůstává Heřmanov, který ale o víkendu zklamal. Ze hřiště posledního Chlumce si přivezl porážku 3:6. „Nevyšel nám první poločas, který jsme prohráli 1:4. Byly tam z naší strany nějaké chyby, domácí mají rychlé kluky, hlavně směrem do útoku. Nechci se tady vymlouvat, ale zase jsme přijeli v jedenácti, pár hráčů ze základu prostě chybělo,“ pokrčil rameny Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

Po změně stran hosté zabrali, zlepšili svou hru a dvěma góly se dostali na dostřel. „Jenže pak nám Chlumec dal pátý gól, to nás zlomilo. Nakonec asi vyhráli zaslouženě, byli rychlejší. Bylo taky docela vedro a nám v závěru docházely síly,“ uzavřel vše Rojko.