Fotbalisté Junioru Děčín natahují skvělou sérii bez porážky a nadále drží druhé místo v I.A třídě. Rumburk, který bojuje o záchranu a opět lepil sestavu, naopak padl ve Spořicích.

Momentka z utkání Junior Děčín - FK Bílina. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Děčín doma porazil 2:0 Mojžíř, dvakrát se trefil Cohla a na jaře ještě neprohrál. Jan Plaček, brankář Junioru, navíc udržel v pátém zápase v řadě čisté konto! „Od začátku jsme byli aktivnější, hosté však dobře bránili a nepouštěli nás do šancí. Trochu vázla kombinace, hráli jsme složitě a bez překvapení,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Domácí pak vysvobodil ve 27. Cohla, který po pěkné kombinaci otevřel skóre. „Po změně stran se obraz hry moc nezměnil, i když jsme měli více šancí. Po hodině hry nás uklidnil druhou brankou Cohla. Pak ještě Honza Vait dvakrát nastřelil tyč. Hosté si velkou šanci nevytvořili, svou bojovností nám zápas hodně ztížili,“ všiml si Tyl.

V dalším kole ale čeká na Junior těžká výzva. Jede totiž na půdu prvních Dobroměřic, na které ztrácí dvanáct bodů. Jasný lídr ale na jaře klopýtá, jeho podzimní dominance se trochu vytratila.

Rumburk vážil dalekou cestu na Chomutovsku, konkrétně na hřiště nebezpečných Spořic. Hosté sice bojovali, na domácí to ale nestačilo. Hosté prohráli 0:3.

„Chtěli navázat na bojovný výkon z předchozích zápasu. Sice jsme nakonec jasně prohráli, ale určitě jsme měli na to, abychom utkání zdramatizovali. Možná jsme mohli klidně vydolovat nějaký bod. Bohužel jsem ve stoprocentních šancích selhali. Když nedáte gól, je to těžké. Museli jsme sestavu zalepit dorostenci, patří jim obrovský respekt. Skvěle zachytal Viktor Jeništa, dobře to odmakal i Josef Bílý,“ podotkl Aleš Vavroušek, hrající sportovní manažer FK Rumburk.