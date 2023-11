Přesto to hosté skvěle rozehráli, vedli 2:0 a mohli přidat další góly. „Kamil Dančo trefil ještě dvakrát tyčku, domácí do půle snížili. Po změně stran už to byla jenom nakopávaná, mezihra prakticky nebyla, záložníci si moc nezahráli. Sebuzín to tam vždy dotlačil velkým důrazem, je pravda, že jsme chybovali. Ale věřím, že kdybychom hráli na normálním hřišti, vyhráli bychom. Takhle je to ztráta,“ pokračoval.

Rojka udivilo, že se utkání neodehrálo na umělé trávě. „Vůbec bychom s tím neměli problém, naopak. Ale domácí to podle mě nepřeložili na umělku záměrně, jelikož jsou na tohle hřiště zvyklí a doma prostě sbírají body. To je sice hezké, ale fotbal tady hodně plakal,“ mávl rukou.

Heřmanov přezimuje šestý. „Byl to dobrý podzim,“ uzavřel vše Radek Rojko.

Právě Heřmanov přeskočily v tabulce Malšovice, které zakončily první polovinu sezony na pátém místě. V posledním kole vyhrál tým z Děčínska ve Velkém Březně 4:1, v týdnu pak zvládl večerní dohrávku na umělé trávě v Děčíně, kde porazil Svádov 3:0.

„Ve Velkém Březně se hrálo na hodně blátivém terénu, bylo to hodně mazlavé. Byli jsme lepší, domácí jsme přetlačili a nějak to prostě udřeli,“ usmál se Josef Florián, trenér Malšovic. Ten si cenil i další výhry nad mladým týmem Svádova.

„Vítězství 3:0 vypadá jasně, ale tak jednoduché to nebylo. Svádov nehrál vůbec špatně, má tam pár rychlých a šikovných hráčů. My jsme se na to ale připravili, zvolili dobrou taktiku a ty rychlé kluky eliminovali. Sami jsme dávali góly z rychlých brejků, to soupeře poslalo do kolen. Celkově to byl dobrý zápas, podržel nás brankář Petr Hvozdovič,“ zdůraznil Florián.

S podzimní části panuje v Malšovicích spokojenost. „Nakonec si myslím, že to je dobré. Naše podzimní výkony odpovídají pátému místu, pomohl nám dobrý závěr, kdy jsme nahnali nějaké body,“ dodal.