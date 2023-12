Rumburk začal sezonu špatně, pak se nadechl, ale poslední tři podzimní zápasy při skóre 0:11 prohrál. „Přišla nějaká zranění a myslím si, že některým hráčům upadla forma. Někteří třeba hráli právě se zraněním. Navíc jsme v tom závěru potkali kvalitní soupeře,“ poznamenal.

Havel se brání! Nevyhrožoval jsem smrtí, je to nesmysl. Reagoval i rozhodčí

Velkou kaňkou je těžké zranění jednoho z hráčů základní sestavy, pro kterého sezona skončila. „Ano, je to Tomáš Jägr. Musí na operaci a má po sezoně. Co se týče Davida Černého, dalšího zraněného, tak ten by měl v zimě začít,“ prozradil.

V Rumburku si zažili opravdu perný podzim, sestava se stavěla prakticky v mistrovských zápasech. „Sehnat nějaké fotbalisty je hodně náročné. Hlavně, když máte v okolí velikou konkurenci a málo hráčů. Je jasné, že určitě musíme posílit. Chtěli bychom přivést alespoň tři, čtyři hráče a samozřejmě trenéra,“ prozradil.

Plán zimní přípravy už je hotový. „Začínáme 20. ledna, trénovat budeme dvakrát v týdnu, měli bychom sehrát čtyři přípravné zápasy,“ pokračoval Vavroušek.

Sám Aleš Vavroušek zažil jistě časově náročný podzim, ve kterém musel skloubit dohromady několik funkcí. „Fotbal celkově zabere hodně času (smích). Ale jsou tady kluci, kteří mají fotbal v Rumburk rádi, takže mi pomáhali,“ poděkoval jim.

Po klidném moři je zastihla velká bouřka. Holeňák věří, že se tým poučil

Varnsdorf, Vilémov, Šluknov, Rumburk a další. V tomto fotbalovém „rajónu“ v okrese Děčín je hromada kvalitních fotbalových klubů. Je ale dostatek hráčů? „Určitě jsou tady kvalitní hráči a vím, že kvalitní kluci jsou i v nižších soutěží. Někteří ale bohužel nechtějí hrát vyšší soutěž a stačí jim málo. Celkově je ale úpadek hráčů veliký. Bohužel to není jako dříve, když hrál skoro každý fotbal,“ pokrčil rameny.

Klíčem k dobré budoucnosti rumburského fotbalu je jistě široká a dobrá mládežnická základna. „Na mládeži v Rumburku se pracuje a to velice dobře. Myslím si, že to jde dobrým směrem. Akorát mě zaráží přístup některých hráčů z dorostu. Bohužel jsou to kluci v pubertě a do hlavy jim nevidím. Já měl fotbal na první místě, někteří to tak bohužel nemají,“ zakroutil hlavou.

Na závěr přišla otázka, proč Aleš vlastně vykonává v klubu tolik funkcí? Těžká otázka. „Sám nevím (smích). Chtěl jsem Davidu Dvořákovi, předsedovi, prostě pomoct. Takže jsem kývl na funkci manažera. Trénovat jsem začal, protože jsme nesehnali trenéra, kterého bych ale chtěl. Takže jsme se dohodli s vedením, že to prostě povedu. Je jasné, že nás čeká hodně práce,“ dodal.