Po třech porážkách na začátku sezony se karta otočila. Trenér Pavel Salava byl samozřejmě velmi spokojený. „První poločas se nám nepovedl, soupeř byl lepší, překvapil nás svou aktivitou. Vytěžil z toho jednu branku. V kabině jsme si pak něco řekli, druhý poločas už byl podle našich představ. Tlačili jsme se do útoku, proměnili šance. Za druhý poločas jsem si vyhrát zasloužili,“ zhodnotil vítězného utkání.

Sedm branek za poslední dva zápasy, v obou případech obrat nepříznivého skóre. „V prvních zápasech na nás ležela směrem do ofenzivy herní deka. Drželi jsme míč, ale nedokázali se prosadit do vápna. Soupeři dobře bránili. Teď se tam dostáváme s křídelních prostorů, navrch to dokážeme proměnit,“ pochvaluje si.

Pro celý tým Jílového jde o pořádnou psychickou vzpruhu do dalšího podzimního programu krajského přeboru. „My máme kluky, co tohle přesně potřebují. Víme, jakých věcí jsou schopni. Když vedete, tak se daří. Když prohráváte, je to naopak. Zkoušíte všechno, aby se to změnilo. My jsme potřebovali i trochu štěstí,“ dodal Salava.

FK Jílové - ASK Lovosice 4:1 (0:1)

Branky: Příhonský 2, Doubek, Just - Rambousek. R: Živnůstka. ŽK: 1:1, 150 diváků.

Jílové: Smutný - Reichelt, Florián, Novotný, Farkaš - Čermák, Feledi (86. Šaran), Příhonský, Doubek (80. Sobíšek) - Hošek, Just (73. Kolář)