Třetím kolem pokračovala krajská I.B třída. Ve skupině A šly za Děčínsko do boje Malšovice a Heřmanov. Oba celky se představily doma, v obou případech padlo hodně branek.

Fotbalisté Heřmanova - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Malšovice doma opět narazily na nováčka z Litoměřicka. Opět to byl tuhý boj, ve kterém svěřenci Josefa Floriána ještě v 69. minutě prohrávali 1:2. Ale nezdar proti Úštěku se neopakoval, Malšovice díky trefám Carvy a Rakušana slaví výhru 3:2.

„Zase jsme pustili soupeře lacino do vedení a pak nás stojí hodně sil to všechno napravit. Žitenice se představily ve velmi dobrém světle, ve svém středu mají ex-ligové hráče Tesaříka a Diveckého. Takže je to hodně zkušený tým. Já jsem moc rád, že jsme to pak otočili, kluci zaslouží pochvalu,“ pravil Josef Florián.

Naopak na první vítězství stále čeká Heřmanov, který doma nezvládl utkání proti nováčkovi z Trmic. Tým z Děčínska přitom v 72. minutě vedl 4:2, navíc hrál po vyloučení trmického Bláhy přesilovku.

„Prostě špatný, jsme naštvaní. Můžeme si za to sami. Vedli jsme, navíc Trmice hráli o deseti. Za stavu 4:2 jsme to měli zkušeně dohrát, ale selhali jsme,“ kroutil hlavou hrající trenér Heřmanova Radek Rojko.

Heřmanovští si neporadili s útočným duem Čisár – Cibrík, které obstaralo všechny trmické trefy. „Je to tak, oba nám motali hlavu. Soupeři stačilo, aby to nakopli dopředu a bylo to. Začátek sezony není dobrý, ale rozhodně se z toho nehroutíme. Věříme, že to brzy zlomíme,“ dodal Rojko.

Nováček krajské I.B třídy zapsal druhou výhru v řadě a má šest bodů. „Super zápas, na který asi hodně lidí jen tak nezapomene,“ usmál se trmický kouč Tomáš Uxa, který v prvním poločase musel odehrát na pozici stopera.

„V kabině byla za stavu 0:2 bouřka, klukům jsem ale říkal, že to je klasická Csaplárova past. A zase sklapla. Za výkon ve druhém poločase musím celé mužstvo hodně pochválit. Prezentovali jsme se skvělým způsobem. Kluci bojovali a makali. Navíc přišli vstřelené góly. Takže velká spokojenost,“ dodal trmický kouč.