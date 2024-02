Tým z Děčínska, který hraje domácí zápasy ve Fojtovicích, staví hlavně na zkušenějších hráčích. „Podzim hodnotíme určitě pozitivně na pohodičku. Budeme rádi, když to na jaře bude pokračovat a my se budeme držet v klidném středu tabulky. Bodů jsme nahráli dost, tak uvidíme. Ale myslím si, že bychom si mohli udržet současné pozice,“ má jasno Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Zdroj: Youtube

Heřmanov je také známý tím, že jeho hráči si chodí zahrát fotbálek prakticky celoročně. Navíc k tomu mají jedno novinku. „Je to tak. Máme každou středu umělku v Děčíně, navíc u nás nad hřištěm máme úplně novou, menší umělku s osvětleném. V klidu si tam můžeme dát pět na pět,“ pokračoval.

Celek, který vyznává zelené barvy, má za sebou už první přátelské utkání. „Hráli jsme s nějakým týmem z Německa, co tady byl na soustředění. Moc jsme toho nepředvedli a prohráli 2:5. Pak bychom měli hrát s Rumburkem, béčkem Junioru a možná s Benešovem nad Ploučnicí. Kádr? Nic se nezměnili, nikdo nepřišel a neodešel. Všechno je při starém,“ konstatoval Rojko.

Ačkoliv je tedy Heřmanov aktuálně v pohodě, věk zastavit nelze. A stárnou i jeho důležití hráči. Posuďte sami – Petr Havlíček (51 let), Zdeněk Čapek (47), Radek Rojko (46), Radim Majerik (45). Mládežnické týmy navíc heřmanovský klub nemá.

„My se o tom vyloženě nebavíme. Občas to slyšíš od někoho jiného, ale něco na tom bude. My jsme tady hlavně závislí na Ludvovi Krumpolci a Frantovi Davidovi. Taky už mají svůj věk. Až tady do fotbalu dělat nebudou, tak bude podle mě konec. Ta generace okolo mě jsou vlastně takoví „poctiváci.“ Navíc si myslím, až skončíme my, tak třeba skončí ti mladší, které jsme se přivedli, jako Jára Dyrynk nebo Kamil Dančo,“ pokrčil rameny.

Rojko i na sobě cítí, že už nepatří mezi nejmladší hráče na hřišti. „Teď jsem docela chcíplej. Jdu vlastně z práce do práce, pomáhám klukovi na baráku. Pořád jenom klečím, bolí mě šíleně nohy. Na podzim jsem toho moc neodehrál. Končit ale nechci, chuť pořád mám. Hlavní je, aby vydržela parta, člověk se na fotbale zasmál a byl v kolektivu,“ má jasno.

Po skončení aktivní kariéry by se rád dál angažoval v heřmanovském fotbale. Je tady velké ale. „Já nemám problém s tím, tady pak trénovat nebo pomáhat. Ale jde hlavně o finance a jejich shánění. To má na starosti právě Fanda a Ludva. Já absolutně nevím, jak na to. Je jasné, že pokud se nenajdou jejich nástupci, bude to tady s fotbalem špatné,“ dodal na závěr Radek Rojko.